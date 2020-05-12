13國提案邀請台灣參加WHA 世衛：譚德塞無權邀台灣參與

台灣防疫表現全球有目共睹，有13個國家提案邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）。對此，世界衛生組織（WHO）11日回應，世衛秘書長譚德塞無權發出邀請，只有會員國才能做出最後決定，強調台灣過去以「中華台北」名義受邀，是因為有政治共識。

第73屆世界衛生大會（WHA）5月18日至19日以視訊形式舉行，台灣防疫表現佳，廣受世界矚目，雖然不是世衛組織成員，卻有多國力挺台灣參與WHA。

WHO於11日舉行例行記者會時再度被媒體問及台灣是否能以觀察員身分參與WHA一事。WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）表示，只有世衛194個會員國有權決定是否邀請觀察員參與大會。索羅門強調，只有在會員國同意的情況下，秘書長譚德塞才能獲得授權邀請觀察員。

中央社報導，據了解13個提案邀請台灣的友邦包括尼加拉瓜、帛琉、史瓦帝尼、聖露西亞、馬紹爾、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、海地、諾魯、巴拉圭、吐瓦魯、瓜地馬拉及宏都拉斯。