不滿解散 婦聯會上街抗議

不滿未於期限內轉型為政黨遭內政部解散，創立七十年的婦聯會昨天首度走上街頭抗議。婦聯會主委雷倩表示，婦聯會行使「公民不服從」，希望全民正視台灣民主倒退的事實。她並對內政部長徐國勇喊話：「在你高高在上的辦公室裡，有聽到人民的聲音嗎？」隨後轉往台北高等行政法院遞狀聲請停止執行。

針對婦聯會爭議，內政部次長陳宗彥受訪表示，內政部主要是對違反政黨法相關規定依法處理；婦聯會去年底召開會員大會，已經決議不從政治團體轉型為政黨，既然婦聯會做了不轉型的決定，後續就依相關規定處理。

昨有五十個社福團體、近三百人現場聲援。婦聯會成員戴著貼上「搶救婦聯會」字樣的口罩從美齡樓出發，步行到立法院群賢樓前遞陳情書，有兩位超過九十歲的婦聯會常委參加。