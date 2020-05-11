外交部證實 駐巴拉圭大使韓志正今正式接任
駐巴拉圭大使周麟日前突然被召回，引發台巴邦交不穩的疑慮。外傳外交部內網今上午突然公告，新任駐巴拉圭大使韓志正已於11日到任。外交部晚間證實，我原駐哥倫比亞代表韓志正於11日正式接任駐巴拉圭共和國大使。
外交部重申，我原駐巴拉圭大使周麟與韓志正的調動是屬於駐外人員的正常輪調。台巴兩國邦誼穩固友好，我駐巴拉圭大使館向來與巴國朝野各界關係密切、互動熱絡，我方將持續推動實質嘉惠民生的各項合作計畫，深化與巴拉圭的邦誼與往來。
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