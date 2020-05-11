【重磅快評】蘇貞昌的沈默就是超限利用陳時中

在昨天28朵康乃馨慶祝之後，今天中央疫情記者會依然公布「零確診」，但有一人染病死亡仍使會場有些沈悶；不過，最悶的恐怕還是陳時中，政治現實使然，他夾在「不習慣扛責」的行政院長及逆時中的市長們之間，招架吃力，全球疫情依然緊張，陳時中還能使得上力嗎？

行政院長蘇貞昌管不住嘴巴，又愛說大話，但事後常忘記扛責，這次擴大紓困引來基層民怨，蘇貞昌道歉後，他的女兒蘇巧慧在立院怒責衛福部，他見苗頭不對，同日下午再說他的女兒沒有情緒也沒有痛批，「一切責任應該是我扛」，也順便替自己的女兒緩頰。

這個時候的蘇貞昌是個充滿父愛的父親，但是，隔天新北市長侯友宜迅雷不及掩耳送件衛福部，蘇貞昌卻忘記他說過要扛責的話，三天來保持沈默，任由陳時中和侯友宜大鬥機鋒，先是僵持，後來收件，繼而加班，待侯友宜說要收回審核，衛福部又說不必了，接著又改口說九千多件申請案「都會回去」，民眾看得霧煞煞，折損了政府的公信力。

這三天時間，其實蘇貞昌可以做些事情，陳時中當然可以在第一時間就拒收這九千多件申請案，但問題出在蘇貞昌自己說「中央審核，基層免責」，陳時中又怎能打臉蘇貞昌？如果這時候蘇站出來說一句「中央負最終審核責任」，問題不就解決了嗎？侯友宜還有什麼戲唱？遺憾的是，蘇貞昌保持了沉默。

今天，侯友宜身段放軟，表示願意收回地方審核，衛福部又態度反覆，再度犯了上星期五「一度僵持、後來收件」的毛病，如果蘇貞昌打破沈默，早說一句「回歸行政流程」，至少還可保住一點中央顏面，整件紓困案弄到最後，其實是衛福部加班兩天替新北市處理近七千件申請案，還讓蘇貞昌坐實忘記扛責的評價。

侯友宜贏了面子又贏了裡子，但未就此罷休，他再藉台北市長柯文哲提酒店舞廳何時復業的話題，再度劍指中央，但陳時中只能說「地方決定」，還能說什麼？

柯文哲說侯友宜送件中央是故意的，但他批酒店舞廳何時復業是「中央典型不負責任」，又何嘗不是故意，加上台南市長黃偉哲也來湊熱鬧，指酒店舞廳解封是「有功無賞、打破要賠」，其實問題已經很清楚，就是要蘇貞昌出面給個說法，扛起行政院長應付的責任。

衛福部長陳時中畢竟只是「防疫陳時中」，他沒有歷經選戰洗禮，靠的是醫護專業擔任防疫指揮官，並非「疏困陳時中」，更不是「經濟陳時中」，蘇貞昌的沉默其實是超限利用了陳時中，多沉默一天，就多凌遲陳時中一天，除非這也不違背蘇貞昌的本意？