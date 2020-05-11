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影／批最強業配王頻出花招 謝龍介酸疫情指揮中心鬆了
台南市議員謝龍介11日受邀到高雄錄製行銷觀光節目，媒體問及，藍營在罷韓最後關頭是否會動員？謝龍介表示，「防疫為第一優先，台灣做得不錯，要給陳時中掌聲」，不過話鋒一轉，卻開酸：「很多學者專家提到，防疫不會在短期間結束，為什麼各縣市都戰戰兢兢在做的時候，指揮中心有時候放鬆在賣龜苓膏、賣花、賣魚，還有人賣西瓜」，謝龍介批評這樣的作法，會讓國人以為危機已經解除了、沒有狀況了。
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