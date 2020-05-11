影／王育敏：國民黨也已成立因應小組來保住韓國瑜

高雄市長韓國瑜的罷免投票，將在6月6日登場，據目前民調分析，有超過5成民眾都會出來投票，且在高雄市38個行政區中支持罷免的票數換算下來，將會超過罷免門檻，在罷免案提案一開始，高市府就採取「冷處理」的方式，且國民黨主席江啟臣也曾經要大家「不動員、不投票」試圖降低選民注意力的方式看起來並不管用，是否會改變策略採取動員挺韓模式？國民黨文傳會主委王育敏今(11)日表示，江啟臣及國民黨秘書長李乾龍已多次南下，黨也已成立因應小組來保住韓國瑜，並誇讚他市政評比跟其他縣市相比優秀許多，黨中央會與韓國瑜團隊充分配合，希望撐過這波罷韓風暴。

然而草協聯盟發起人李正皓日前在政論節目中，表示江啟臣試圖趁罷韓鏟去黨主席位置的潛在威脅者，第一個開刀的就是新北市前市長朱立倫，因為罷免後他將會被派去高雄選市長，「擺明要朱立倫死在高雄」，這樣2021年朱立倫就無法與江角逐主席大位，第二個就是要殺韓國瑜、第三個則是立法院前院長王金平，但江啟臣今日聽聞後，一臉無辜的表示他不懂這樣的想法從何而來，強調面對高雄問題，國民黨很平常心，黨內同志在地方執政，需要協助的時候一定會全力相助，當時協助韓國瑜當選高雄市長是如此，這次也會協助挺過罷韓危機。