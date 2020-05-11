陳菊當監察院長合適嗎？ 綠委回「沒人比她更適合」

總統府祕書長陳菊出任監察院長呼聲高，陳菊昨天否認此事，國民黨高雄市議員今天開記者會質疑「派系大姐頭當監察院長，合適嗎？」議員陳麗娜等人說，陳菊在高雄市長任內所屬涉貪瀆無數，監察院長重品德操守，「真的合適嗎？」

民進黨立委劉世芳說，人事問題她不清楚，不方便多談，只能回應「謝謝指教」。立委許智傑、邱志偉則說，花媽輩分足夠，是監察院長合適人選。

陳麗娜、蔡武宏、黃香菽等人說，民進黨內派系競爭大，以新系性格，如果陳菊入主監察院，難道不會變成民進黨的考紀會，新系所屬的監察院會不會成為比促轉會更可怕的東廠？

國民黨議員還質疑，陳菊在高雄執政12年，所屬公務員涉貪瀆等案有105件、194位被起訴，愛將趙嘉寶涉及貪汙案，前環保局長蕭裕正、工務局建管處前副處長李政賢、養工處前分隊長康明璋、經發局前股長林煥祈等人都曾涉案。監察院長地位尊隆，這些貪瀆案件縱使與陳菊無直接關連，但受社會質疑的人，當院長合適嗎？

陳麗娜也說，在慶富案，陳菊當時掌管的高銀在4天內就通過慶富獵雷艦聯貸履保金17億多，後來更在董事會沒有決議下就提供慶富公司31億貸款。此外，陳菊的愛將、前海洋局長王端仁為慶富喬地興建獵雷艦船塢，此案正由監院調查中。

立委邱志偉為陳菊抱屈，他說，陳菊經歷白色恐怖，為台灣民主化打拚成績有目共睹，以她的從政資歷與各方條件來說，是個非常適任的人選，沒有人比她更適合擔任監察院長。

針對國民黨的批評，邱志偉認為，國民黨的發言流於情緒化、狹隘性，不能單從狹隘的派系觀點來檢視陳菊是否適任，應該要憑著良心說話，政治人物不要太譁眾取寵，如果不分青紅皂白，只會製造政黨對立，這樣會失去一個議員民代的基本格調，相信社會大眾不能接受。