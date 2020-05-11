婦聯會抗遭廢止 雷倩：政黨法違憲

「婦聯會70年來都是公益性質，不應該被逼迫一定要組政黨，更不應該被政府解散、清算。」婦聯會未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案，婦聯會11日號召社福團體數百人，創立70年來首度上街頭抗議。主委雷倩痛批政黨法違憲，強迫婦聯會組政黨，用行政權限制人民政治參與，無法無天。

強迫婦聯會組政黨

「公益的婦聯會70年來第1次走上街頭，最重要就是官逼民反！」雷倩指出，國家通過了違憲的政黨法，公然用行政權來規範人民的政治參與，且強迫婦聯會一定要組政黨，在4月29日收到內政部的解散命令，這違犯中華民國憲法保障人民集會結社自由以及財產權的自由。

雷倩強調，婦聯會70年來都是公益性質，不應該被逼迫一定要組政黨，更不應該被政府解散、清算，1日已經向行政院訴願請求撤銷，4日再請求停止執行清算工作。政黨法立法倉促，其條文嚴重影響憲法對於人民結社權、言論自由、財產權的保障，亦違反法律禁止溯及既往原則、以及比例原則。

「婦聯會的財產，其中388億，2年前已經被黨產會沒收，目前仍在司法爭訟中。」雷倩說，黨產會未認定為不當取得財產的2億，在這2年中也因為繳稅或其他事項，要自主成立一個新的基金會，內政部或衛福部通通不予通過，不予回覆，所以現在要面臨處分的，可能就是剩餘財產中間的一小部分。

陳情書捍衛婦聯會

「希望大家都不能夠忘記有恩於這塊土地的人。」婦聯會常委秦舜英表示，從前（蔣）宋美齡女士帶領婦聯會拯救台灣人，不管是疾病或孤兒都拯救，歷史將來會有專門的人去寫這一頁，但是現在的人都不太清楚。另一位常委趙女士說，蔣夫人發起婦聯會有她的理念，就是要讓全台灣的人都能公平公正地生活。

婦聯會從美齡樓出發到立法院群賢樓前，向立委遞上陳情書，中午再轉往台北高等行政法院門口，在律師團陪同下向法院行遞送停止執行聲請書，請求司法救濟。婦聯會給予立法院的陳情書之聲明，除尋求司法救濟外，也要求立法院刪除政黨法中限令政治團體轉型為政黨的違憲條款。

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