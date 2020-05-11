下周WHA登場 陳時中坦言我國參與機會不大

世界衛生大會（WHA）倒數計時，加拿大媒體披露，美日領銜號召，與加拿大、英國、法國、德國、澳洲和紐西蘭等國力挺台灣參與WHA。但對於下周一開始的視訊會議我國參與機率有多大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，「機會恐怕不大」。

八國駐日內瓦聯合國大使於五月七日共同向世衛組織（WHO）資深官員提出口頭外交照會，敦促接納台灣為大會觀察員。不過外交部長吳釗燮證實，美國官方至今沒有在WHA會議中為我參與提案，我方仍須透過友邦替我們提案。

陳時中表示，現在很多理念相近國家與盟邦積極幫我們爭取，盟邦會在大會中提案，這段時間我們不放棄機會，不過機會恐怕不大。

而爭取參與WHA，我國去年在場外進行會談，今年有何種戰略因應？陳時中表示，持續透過外館與外交部與各國聯繫，這幾天有些國家盡到WHA面對面溝通，也會舉辦視訊會議，增強我國跟友邦連結，也增加曝光率，也希望大會中友邦的提案可以得到更多重視。