40多歲夫婦同染疫 妻出院一個月後與夫天人永隔

中央流行疫情指揮中心今宣布新增國內第七例新冠肺炎死亡個案。這名男性年僅40多歲，與40多歲妻子一起去美國探親，返台隔天同時發病，妻子已於4月11日出院，但先生卻沒有撐過去，在一個月後（5月10日）不幸病逝，夫妻天人永隔，令人遺憾。

指揮中心表示，死者為境外移入個案（案197）為40多歲男性，本身無慢性病史。3月19日發病，3月21日就醫，3月24日確診。個案於入院時無肺炎，收治一般隔離病房，3月28日因呼吸喘，轉至加護病房隔離，使用葉克膜治療，後續個案因多重器官衰竭，不幸於5月10日病逝。

張上淳對此表示很遺憾，這名死亡個案從出現症狀到確診的時間很短，但很快病情惡化，從肺癌、呼吸衰竭、進到加護病房，很快使用到葉克膜，死前使用葉克膜時間很長，從４月初用到死前。

張上淳說，葉克膜使用時間長容易有併發症，這個個案出現敗血性休克、多重器官衰竭，即便團隊竭盡努力照顧，最後仍不幸過世，「很可惜也很遺憾，但我想團隊也很努力照顧，非常辛苦。」

張上淳表示，相較之下，這名40多歲男性的太太（案202）蠻早就順利出院，4月10日三採陰性、解除隔離，4月11日出院。根據疫調顯示他們同時去美國探親，3月18入境，隔天同時發病，24日同時確診，應是感染是同一病毒。