武漢再爆社區感染 街道辦書記被免職
武漢新增5例確診，均來自同一個小區，患者四女一男，年齡介乎29至81歲，均住在東西湖區長青街三民小區。此前一天（10日），據武漢市衛健委通報，武漢報告1宗新冠肺炎確診病例，89歲的男患者亦是住在東西湖區長青街三民小區。
最先爆發新冠肺炎疫情的湖北武漢於上月初解封，結束長達76日、史無前例的「封城」日子，惟事隔一個月，再爆發社區感染，十日再新增5宗確診個案。
據武漢市東西湖區政府官網消息，因長青街三民小區封控管理不力，近日出現多起新冠肺炎確診病例，中共東西湖區委決定，免去張宇新中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。
昨日（5月10日），武漢新增5例確診均來自同一小區：東西湖區長青街三民小區。年齡最高的八十一歲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言