武漢再爆社區感染 街道辦書記被免職

武漢新增5例確診，均來自同一個小區，患者四女一男，年齡介乎29至81歲，均住在東西湖區長青街三民小區。此前一天（10日），據武漢市衛健委通報，武漢報告1宗新冠肺炎確診病例，89歲的男患者亦是住在東西湖區長青街三民小區。

最先爆發新冠肺炎疫情的湖北武漢於上月初解封，結束長達76日、史無前例的「封城」日子，惟事隔一個月，再爆發社區感染，十日再新增5宗確診個案。

據武漢市東西湖區政府官網消息，因長青街三民小區封控管理不力，近日出現多起新冠肺炎確診病例，中共東西湖區委決定，免去張宇新中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。

昨日（5月10日），武漢新增5例確診均來自同一小區：東西湖區長青街三民小區。年齡最高的八十一歲。