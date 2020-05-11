防疫優先 520總統就職國宴取消
蔡英文總統將於5月20日就職展開第二任期，但因新冠肺炎疫情影響，二月底就宣布暫停籌辦就職相關活動。總統府今天說明，基於防疫優先，典禮將簡單而隆重，國宴將取消，改贈以賓客農特產品及防疫有關的伴手禮。至於蔡總統就職演說，將於台北賓館進行，賓客維持200人左右。
外界關切蔡總統就職演說內容，總統府發言人丁允恭則表示，內容還在討論階段，但在兩岸政策方面仍會維持「穩健、一致」的主軸來陳述。
總統府三局局長李南陽今天也說明就職典禮程序，當天上午9點於總統府大禮堂先進行「第15任總統暨副總統宣誓就職典禮」，隨後行政院長宣誓就職，接著於總統府敞廳歡送副總統陳建仁伉儷離開。當天約10點時，蔡總統將前往總統府旁的台北賓館，進行就職演說，並接見慶賀的各國使節，然後再回到總統府主持行政院副院長及各部會首長的宣誓儀式。
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