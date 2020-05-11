第二任期 蔡總統努力恢復兩岸溝通

蔡英文總統將於5月20日展開第二任期，兩岸長期「斷線」，希望透過建立「民共平台」，恢復溝通。

黨內人士指出，「民共平台」不一定是個有形的平台，民進黨執政時期，礙於台灣社會的反中情緒升高，也不可能將「民共平台」搬到檯面上討論，蔡總統的第二任期將朝兩岸從「斷線」到「恢復溝通」努力，只要未來有固定管道可以溝通，那就是所謂的「民共平台」。

蔡總統於2016年上任後，兩岸關係長期「斷線」，僅剩海基會處理部分人道相關事件，但也只能處於被動。黨內人士指出，未來執政團隊希望與共產黨建立「民共平台」，目前處於長期籌備階段，預估未來陸委會、海基會及國安會主司兩岸經貿的諮委傅棟成，仍是蔡總統處理兩岸關係的最大後盾。

因應520人事調整，國安及兩岸團隊傳出有不小異動。海基會副董事長兼秘書長姚人多日前宣布不再續任，新任秘書長人選雖規畫由民進黨前秘書長洪耀福接任，但據悉洪尚未答應，尚未定案。由於海基會、陸委會及國安會人事是連動關係，未來相關人事都可能異動，海基會董事長規畫由現任國安會秘書長李大維接任，待6月董事會通過；至於陸委會，據悉高層曾探詢姚人多及法務部前部長邱太三意願，但兩人都未首肯，因此現任主委陳明通可能續任。

黨內人士指出，蔡總統對第二任期的兩岸關係頗有期待，也希望有新進展，但陳明通於2018年3月回鍋主委以來，兩岸從「維持現狀」轉為對抗，對陳本身人脈及個人在對岸的關係都有所耗損，但目前也不容易找到到比陳明通更適合擔任主委的「知中派」。

黨內人士說，陳明通回鍋主委後，成功預測中國大陸國家主席習近平去年1月2日發表的「習五點」內容，包括習提出「一國兩制台灣方案」，這一點讓高層相當肯定。

520取消國宴 改贈防疫品

【記者丘采薇／台北報導】總統府今天說明，520就職典禮基於防疫優先，典禮將簡單而隆重，取消國宴，改贈賓客農特產品及防疫有關的伴手禮。至於蔡總統就職演說，將於台北賓館進行，賓客200人左右。

外界關切蔡總統就職演說內容，總統府發言人丁允恭則表示，內容還在討論階段，但在兩岸政策方面仍會維持「穩健、一致」的主軸來陳述。蔡英文總統將於5月20日就職展開第二任期，但因新冠肺炎疫情影響，二月底就宣布暫停籌辦就職相關活動。