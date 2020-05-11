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第二任期 蔡總統努力恢復兩岸溝通

聯合晚報 / 記者丘采薇／台北報導
受蔓延全球的新冠肺炎疫情影響，蔡英文總統第二任就職典禮將兼顧防疫完整性及簡單隆重的典禮做因應及調整，圖為總統府前的憲兵仍佩戴口罩執勤。 記者侯永全／攝影
受蔓延全球的新冠肺炎疫情影響，蔡英文總統第二任就職典禮將兼顧防疫完整性及簡單隆重的典禮做因應及調整，圖為總統府前的憲兵仍佩戴口罩執勤。 記者侯永全／攝影

蔡英文總統將於5月20日展開第二任期，兩岸長期「斷線」，希望透過建立「民共平台」，恢復溝通。

黨內人士指出，「民共平台」不一定是個有形的平台，民進黨執政時期，礙於台灣社會的反中情緒升高，也不可能將「民共平台」搬到檯面上討論，蔡總統的第二任期將朝兩岸從「斷線」到「恢復溝通」努力，只要未來有固定管道可以溝通，那就是所謂的「民共平台」。

蔡總統於2016年上任後，兩岸關係長期「斷線」，僅剩海基會處理部分人道相關事件，但也只能處於被動。黨內人士指出，未來執政團隊希望與共產黨建立「民共平台」，目前處於長期籌備階段，預估未來陸委會、海基會及國安會主司兩岸經貿的諮委傅棟成，仍是蔡總統處理兩岸關係的最大後盾。

因應520人事調整，國安及兩岸團隊傳出有不小異動。海基會副董事長兼秘書長姚人多日前宣布不再續任，新任秘書長人選雖規畫由民進黨前秘書長洪耀福接任，但據悉洪尚未答應，尚未定案。由於海基會、陸委會及國安會人事是連動關係，未來相關人事都可能異動，海基會董事長規畫由現任國安會秘書長李大維接任，待6月董事會通過；至於陸委會，據悉高層曾探詢姚人多及法務部前部長邱太三意願，但兩人都未首肯，因此現任主委陳明通可能續任。

黨內人士指出，蔡總統對第二任期的兩岸關係頗有期待，也希望有新進展，但陳明通於2018年3月回鍋主委以來，兩岸從「維持現狀」轉為對抗，對陳本身人脈及個人在對岸的關係都有所耗損，但目前也不容易找到到比陳明通更適合擔任主委的「知中派」。

黨內人士說，陳明通回鍋主委後，成功預測中國大陸國家主席習近平去年1月2日發表的「習五點」內容，包括習提出「一國兩制台灣方案」，這一點讓高層相當肯定。

520取消國宴 改贈防疫品

【記者丘采薇／台北報導】總統府今天說明，520就職典禮基於防疫優先，典禮將簡單而隆重，取消國宴，改贈賓客農特產品及防疫有關的伴手禮。至於蔡總統就職演說，將於台北賓館進行，賓客200人左右。

外界關切蔡總統就職演說內容，總統府發言人丁允恭則表示，內容還在討論階段，但在兩岸政策方面仍會維持「穩健、一致」的主軸來陳述。蔡英文總統將於5月20日就職展開第二任期，但因新冠肺炎疫情影響，二月底就宣布暫停籌辦就職相關活動。

國安會 海基會 陳明通

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