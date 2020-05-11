70歲婦聯會首上街頭抗議 逾90歲2常委同行陳情

近300人喊政黨法違憲 還我婦聯會

婦聯會不滿民進黨政府強迫轉型政黨，不允許婦聯會成為社會福利公益團體，今天走上街頭表達她們的不滿。創立70年的婦聯會首次走上街頭，今天號召50個社福團體，近300人上街，吶喊還我婦聯會，修改違憲政黨法。

婦聯會主委雷倩表示，婦聯會行使公民不服從，希望全民正視台灣民主倒退事實，內政部長徐國勇，在你高高在上的辦公室裡，有聽到人民聲音？

婦聯會的抗議遊行從成功高中對面的婦聯會美齡樓出發，步行到立法院群賢樓前遞陳情書，有兩位超過90歲的婦聯會常委參加，反對政府剝奪軍人退休權益的八百壯士也參與其中，不斷喊著要衝進立法院，與警方一度緊張。

國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等到場聲援，在口罩貼上搶救婦聯會字樣。婦聯會向立院陳情後，轉往台北高等行政法院，遞送停止執行聲請書，請求司法救濟。

雷倩發表聲明，向國際發聲，懇求國際社會、立法院以及蔡英文總統，正視婦聯會的生存價值。雷倩說，婦聯會這兩年來受到政府三個迫害，包括被黨產會認定為國民黨附隨組織，以此罪名沒收99.3%的財產，其後更遭內政部解散。

婦聯會送交立法院的陳情書，希望立法院刪除政黨法中，限令政治團體轉型為政黨的違憲條款，別讓中華民國自由民主之名受到玷汙。政黨法第43條第二項及第三項不當限令政治團體轉型為政黨，違反憲法對於人民基本權利的保障，應修正刪除。雷倩表示，政黨法條文嚴重影響憲法對於人民結社權、言論自由、財產權的保障，亦違反法律禁止溯及既往原則以及比例原則。

內政部：依法處理 非針對特定政治團體

內政部次長陳宗彥上午表示，政治團體與政黨轉型在法定期限屆滿後，審議委員會同意額外再給予四個月緩衝，內政部主要是對違反政黨法相關規定，依法處理，並非針對特定政治團體。

陳宗彥表示，婦聯會去年底舉行會員大會，已經決議不從政治團體轉型為政黨，既然婦聯會做了不轉型的決定，後續就依照相關規定處理。