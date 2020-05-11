打破世衛秘密備忘錄 吳釗燮：台灣需強大國際聲量

第73屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日至19日以視訊形式舉行，台灣迄今仍未收到邀請函。外交部長吳釗燮上午在立法院表示，中國大陸和世界衛生組織（WHO）有秘密備忘錄，世衛也受此影響，若要打破這個限制，台灣須有強大國際聲量。

吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會，就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」為題提出機密報告，並備質詢。面對朝野立委關切我國能否在美國等多國聲援下，成為WHA觀察員，吳釗燮表示，誠實報告，還是有很高的難度，但外交部不會因為高難度而放棄努力。

吳釗燮會前受訪表示，目前已有8個理念相近國家支持台灣參與WHO、WHA，但事涉外交默契，他無法透露太多，接下來他國還會有更多聲援作為，外交部對此表達高度感謝，而這些國家支持、力挺台灣的作為，相信台灣人民都已經看到。

吳釗燮表示，大家都知道中國和WHO之間有秘密備忘錄，世界衛生組織受到此備忘錄影響，台灣參與成為WHA觀察員的過程中受到壓迫；如果要打破這個秘密備忘錄，台灣必須要有更強大的國際聲量，而今年的國際氛圍對台灣有利，相對的，WHO秘書處及中國的壓力就愈來愈大。

吳釗燮說，如果能因此加強台灣的聲量，台灣參與WHA的目標就愈來愈接近，外交部持續努力，如果獲得國際社會一致認可，台灣參與的正當性就愈高，也會是理所當然的事情。而我國目前除了希望參與雙邊視訊會議外，也已透過全球合作暨訓練架構（GCTF）進行跨國防疫合作，都在推動中。