楊翠：5月底完成促轉會2年總結報告

針對中正紀念堂轉型進度，目前卡關行政院。促轉會主委被提名人楊翠表示，促轉會在提交轉型原則建議給文化部後，文化部已提交方案給行政院，目前正在廣收社會意見中。楊翠也承諾會在5月底提出促轉會2年總結報告的初稿。

立法院司法及法制委員會今審查行政院函送促進轉型正義委員會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員案。

周春米質疑，促轉會在2018年12月提交中正紀念堂轉型原則建議給文化部，但促轉會2019年6月1日到11月30日的任務進度報告，並沒有就中正紀念堂的轉型進度做說明，質疑具體方案和相關進度，並問未來的一年會不會繼續來推動。

行政院秘書長李孟諺表示，促轉會有提交建議給文化部，文化部正在對這個案子，由政委林萬億召開相關會議，也廣徵各界辦法。目前方案還在研擬當中。

楊翠則表示，促轉會提交原則建議後，文化部也提交相關方案至行政院，並表示，相關轉型還需要更多社會對話，行政院應該也在廣收社會的意見。

周春米表示，針對中正紀念堂轉型，不管贊成或不贊成都可以具體檢視，但要求要有具體作為。

國民黨立委林為洲則質疑，根據促轉條例規定，2年到期時要提出總結報告，但現在總結報告做不出來，也沒看到階段性報告。

對此，楊翠表示，促轉會每半年有向行政院提出半年報，預計會在5月底、6月初會完成總結報告的初稿，後面還有編輯作業等工作，一定會整併完成，在接下來的任期會繼續努力。

林為洲也指出，楊翠的祖父是228受難者，楊翠作為受害者家屬卻擔任促轉會主委，他覺得並不那麼恰當。他質疑，促轉會作為一個裁判機關，但楊翠是被害人家屬，他認為並不適宜，因此他會投下反對票，就像現在關於人民參審的草案版本中規定，要擔任國民法官的候選人條件之一，就是本身不能是當事人及其家屬。