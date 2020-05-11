他呼籲蔡英文赴太平島宣示主權 外交部這樣回應

國民黨立委吳斯懷上午在立法院主張，蔡總統應在第二任任期內，赴南沙太平島宣示主權。對此，外交部長吳釗燮表示，此須由總統府回應，而南海主權屬內政部業務，不應由外交部回應。

吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」。吳斯懷質詢表示，我國派兵進駐太平島，而前總統陳水扁與馬英九任內都曾前往南海太平島宣示主權，維護漁民權利。蔡總統任職四年屆滿，馬上要連任，第二任期能否安排蔡總統前往南沙宣示主權，甚至率領駐台使節到太平島看一看？

吳釗燮表示，我國對南海主權立場對外已說明得很清楚，毋庸置疑。至於總統會不會去太平島，須由總統府說明。而南海主權屬內政部範疇，不應由外交部回應，領土主權伸張外交部沒問題，但領土範圍內的政策，是內政部執掌範圍。而他也無法回答假設性問題。總統府若有給外交部指示，會照辦。