酒店是否開放柯文哲批中央不負責任 侯友宜：他太難了

台北市長柯文哲昨說，新北將審查資料全送往衛福部是「擺明逆時中」，又說中央表示，舞廳、酒店是否開放由地方來做決定是不負責任行為，對此，新北市長侯友宜表示，柯文哲「他太難了」，完全能理解，而新北自疫情以來皆超前部署，是否開放酒店、舞廳也是如此。

侯友宜表示，從防疫開始，新北就與中央上下一條心，全力面對防疫，除了依照中央作為之外，新北也會做好超前部署，讓中央知道地方自主性對疫情的掌握。

不管是一開始的口罩之亂，建議中央口罩實名制、居家檢疫成立全國第一個關懷中心、師生禁止出國，外國人不要入境等，都是地方看到第一線狀況在反映給中央的最佳典範。

新北市的做法有步驟、順序、計畫，完全按照自己的步驟在走，若中央權責地方沒辦法做會建議中央，甚至疫情指揮的開設也是他們建議的。

侯說，「易縮難放」，把生活型態大幅限縮比較簡單，開放一定要有順序步驟，新北完全按照自己的情況，分成2階段、4梯次來逐步開放。

中央前段時間先要求舞廳、酒店停業，很難保持社交距離，現又希望地方做決定是否開放重新營業，「柯文哲他心裡我完全體會，真的他很難。」

侯友宜表示，中央說要關卻沒說要開，現在要由地方負責，柯文哲感受他完全能理解，對新北來說，一定會依照新北的狀況來決定什麼時候開，市長也會負起責任掌控放的節奏。

讓疫情不要因為放的過程中造成更多困難，會全力把關，讓新北防疫做到最好。侯說，新北永遠超前部署，酒店、舞廳是否重新開放營業也會超前部署。

放不放都是防疫優先、專業評估並逐漸開放，產生新型態安全生活模式，走我們自己的路，做好防疫要做的事情。