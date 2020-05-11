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立委批健保核刪重要精神用藥 衛福部請醫界提案

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

殺警案被告罹患思覺失調症但長達兩年多未回診，致使病情惡化且衍生害命悲劇，各界再次檢視我國精神醫療體制。衛福部政務次長何啟功今天於立法院衛環委員會上表示，好的用藥方案是衛福部要考量的方向之一，醫界可研議長效、治療效果好、副作用少的用藥方案，提到健保署或相關委員會進行討論。

立委王婉諭今天質詢時表示，傳出健保署對於藥物費用嚴格核刪，醫師處方平均日藥費如果超過同儕就要被審核，導致許多較好的二代藥物不易處方給需要的患者使用。如果患者持續使用副作用較高的一代藥物，恐怕影響穩定服藥意願。

除了用藥，部分患者難以出門就醫，但健保署對於居家治療的給付低，未考量交通等執行成本、機會成本、時間成本、風險成本等，因此降低醫院承辦醫院，居家醫療難以普及。

何啟功回應，在精神疾病用藥方面，長效、治療效果好、副作用少的用藥當然是衛福部要考量的方向。他說，醫界可提出好的方案到全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）、相關委員會，或者直接送至健保署進行研議。在居家治療方面，如果實證資料顯示居家治療效果好，衛福部將再研議如何調整提高相關給付。

立委黃秀芳問及衛福部面對類似悲劇的相關策略，衛福部心口司司長諶立中首先澄清，精神疾病患者傷人比率其實比一般人更低，只是容易被放大檢視。

他說，精神疾病猶如大腦CPU（中央處理器）出問題，因此可能需要連續服藥。不過，當前國內個案管理師人數有限，無力全面追蹤全國的精神疾病患者，光是思覺失調症患者就高達15-16萬人。因此衛福部只能優先以曾經住院的約七萬多名患者為追蹤對象，盼讓停藥者持續穩定用藥。

患者 衛福部 健保

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