沖之鳥漁權立場倒退？台日協：是島是礁不採特定立場

我國漁船在沖之鳥礁海域遭到日本公務船驅趕，對於「沖之鳥」認定，台日協副秘書長謝柏輝上午在立法院表示，沖之鳥距台有一千多公里，世界各國對此地是島或礁有不同定義，我國立場是在聯合國大陸礁層界限委員會作出正式裁示前，不採取特定立場。

2012年4月，聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）曾對日本於2008年提交的延伸大陸礁層劃界案做出決定，駁回日本主張沖之鳥以南約25萬平方公里範圍的漁權。我國自馬政府以來，就主張沖之鳥是礁而非島。謝柏輝說法與政府過去基調明顯不同。

外交部長吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」。國民黨立委陳以信關切漁民在沖之鳥礁水域捕漁遭日方干預，詢問外交部是否曾就此對駐日代表處下達訓令，爭取漁權。

吳釗燮表示，漁船被趕外交部會作兩件事，會請海巡協助，並向日本提出抗議。駐日代表處曾就此表達抗議。

他同時表示，對沖之鳥這個地方在國際法中的地位，我與日本有不同立場，但對漁民最重要的是能到當地捕漁，要確保漁民權益。

但稍後備詢的謝柏輝表示，沖之鳥距台有一千多公里，世界各國對島或礁有不同定義，我國立場是在聯合國大陸礁層界限委員會作出正式裁示前，不採取特定立場。

陳以信質疑，謝的說明與外交部正式聲明完全不同。

謝柏輝說，針對漁民捕漁遭到日方干擾，我方分於於3月24日與4月1、7日，外交部駐日代表處與那霸辦事處已向日方作出嚴正交涉與抗議，要求針對台日八重山群島以南重疊海域進行對話諮商。

國民黨立委吳斯懷也表示，面對東海漁權，政府不能委屈求全，遇日本就退一步。吳釗燮則回應說，政府不會遇日本就退一步，只要涉及漁民權益，當然會全力以赴。但協議雙方各有堅持，我方也有所堅持，情勢才會顯得困難。