遊行反廢止 雷倩：婦聯會不是國民黨附隨組織

為抗議婦聯會遭到廢止，婦聯會主委雷倩帶領支持者及公益團體舉行牽手護婦聯，公益向前行活動，從婦聯會一路遊行至立法院抗議，雷倩表示，婦聯會為中華民國貢獻許多，同時也協助許多公益團體，更不是國民黨附隨組織，雷倩更發表英文演講，直指廢除婦聯會是中華民國民主最黑暗的一天。

雷倩表示，婦聯會只想繼續做一個關心台灣人民的組織，並照顧弱勢，廢止後要如何保障這些弱勢團體的權益。 為抗議婦聯會遭到廢止，婦聯會主委雷倩帶領支持者及公益團體舉行牽手護婦聯，公益向前行活動，從婦聯會一路遊行至立法院抗議，兒少婦女團體希望政府重視公益團體的權益。記者曾原信／攝影 為抗議婦聯會遭到廢止，婦聯會主委雷倩（圖）帶領支持者及公益團體舉行牽手護婦聯，公益向前行活動，在立法院雷倩發表中英文短講，批評政府忽視公益團體權益，並且質疑婦聯會不歸國民黨管轄，為何是附隨組織。記者曾原信／攝影 為抗議婦聯會遭到廢止，婦聯會主委雷倩（中）帶領支持者及公益團體舉行牽手護婦聯，公益向前行活動，從婦聯會一路遊行至立法院抗議。記者曾原信／攝影