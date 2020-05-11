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遊行反廢止 雷倩：婦聯會不是國民黨附隨組織
為抗議婦聯會遭到廢止，婦聯會主委雷倩帶領支持者及公益團體舉行牽手護婦聯，公益向前行活動，從婦聯會一路遊行至立法院抗議，雷倩表示，婦聯會為中華民國貢獻許多，同時也協助許多公益團體，更不是國民黨附隨組織，雷倩更發表英文演講，直指廢除婦聯會是中華民國民主最黑暗的一天。
雷倩表示，婦聯會只想繼續做一個關心台灣人民的組織，並照顧弱勢，廢止後要如何保障這些弱勢團體的權益。
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