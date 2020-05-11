婦聯會首度上街頭抗議 50團體300人聲援

婦聯會未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案，創立70年的婦聯會今號召50個社福團體、近300人首度走上街頭，吶喊「還我婦聯會，修改違憲政黨法」。主委雷倩表示，婦聯會行使公民不服從的行動，呼籲全民正視台灣民主倒退的事實，「徐國勇，在你高高在上的辦公室裡，有聽到人民的聲音嗎？」

婦聯會今天從美齡樓出發到立法院群賢樓前遞陳情書，有2位超過90歲的婦聯會常委參與，而八百壯士也參與其中，不斷喊著要衝進立法院，與警方一度緊張；婦聯會結束陳情記者會後轉往台北高等行政法院遞送停止執行聲請書，請求司法救濟。

雷倩在立法院前發表英文聲明，向國際發聲，懇求國際社會、立法院以及蔡英文總統正視婦聯會的生存價值。雷倩表示，婦聯會這兩年來受到政府三個迫害，包含被黨產會認定為國民黨附隨組織，並以此罪名沒收99.3%的財產，隨後遭內政部解散。

國民黨立院黨團三長、立委廖國棟、翁重鈞、賴士葆、吳斯懷、葉毓蘭以及洪孟楷都出席聲援婦聯會。

國民黨團總召林為洲表示，促轉會促進轉型正義，要黨產會沒收財產，但最重要的是得到人民的信任，沒有人民的信任，所做的就是不公的行為。尤其促轉會前副主委張天欽事件讓促轉會變成東廠，沒有人會再相信促轉會。

國民黨團書記長蔣萬安表示，民進黨上台後透過各種方式趕盡殺絕，當時的台北高等行政法官看不下去停止訴訟，結果內政府修政黨法要解散婦聯會，這有非常嚴重的違憲之虞，令人無法接受的。政府的責任是要協助婦聯會轉型，不是設法消滅它，不是用政治算計的考量行清算之實，「我們不退縮，大家一起加油好嗎？」

賴士葆說，民主已死，黨產會、促轉會是違憲機構，明明是任務編組卻要繼續下去，就是為了打擊異己，大家要團結對抗這個反民主的民進黨政府。

婦聯會給予立法院的陳情書之聲明，除尋求司法救濟外，也要求立法院刪除政黨法中限令政治團體轉型為政黨的違憲條款，別讓中華民國自由民主之名受到玷汙。

婦聯會主張，政黨法第43條第二項及第三項不當限令政治團體轉型為政黨一事，違反憲法對於人民基本權利的保障，應修正刪除。婦聯會主委雷倩表示，政黨法立法倉促，其條文嚴重影響憲法對於人民結社權、言論自由、財產權的保障，亦違反法律禁止溯及既往原則、以及比例原則。