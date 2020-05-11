跳舞飲酒做到社交距離？黃珊珊：請中央給答案

新冠肺炎疫情趨緩，酒店、舞廳何時復業？中央地方互踢皮球。台北市副市長黃珊珊今天表示，市長柯文哲上午主席疫情指揮應變中心會議時，針對酒店舞廳是否開放？因北市府沒有人能把握酒店舞廳能保持社交距離及梅花座，中央的評估標準，地方執行困難，希望中央給一個明確答案。

黃珊珊提到，既然是中央宣布關閉酒店舞廳，恢復也應該要告訴地方怎麼執行，若沒有做到這個程度，是否變成地方有監督責任、卻無法做好，希望中央講清楚說明白。

她表示，酒店舞廳是否復業，中央訂定的四大原則，包括社交距離、室內採梅花座或設置隔板；落實個人衛生防護戴口罩等；建立實名制確實執行人流管制；環境清消落實公安檢查等，市府認為，第一項的梅花座、社交距離就難以落實。尤其兩個跳舞的人怎保持社交距離？兩個飲酒作樂的人怎架設隔板？這都是地方政府難執行的地方，

另外，黃珊珊也提到，若酒店舞廳沒有做到社交距離，是否有罰則？還是中央要求地方政府，每天派人監控酒店舞廳有無落實社交距離？黃說，因為這些問題都令人困惑，北市府並不是將問題丟給中央。

北市府今天上午的應變會議，內部針對這個問題討論很久，同仁都很困惑，因沒人有把握若開放酒店舞廳復業，可以落實防疫規定，市府討論不出結果，所以酒店舞廳是否開放？還是希望中央給一個明確答案。