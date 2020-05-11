吳釗燮：巴拉圭新使人事業獲該國同意

我國派駐在友邦巴拉圭與海地大使傳將換將，外交部長吳釗燮上午在立法院表示，巴拉圭與海地新任大使都已在作業中，巴拉圭已同意新使人事，海地部分則正作業中。

吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」，並備質詢。針對外界關切駐巴大使周麟任現職僅兩年，但一般大使一任三年，周麟被更換應事出有因。

民進黨立委蔡適應等朝野立委關切，懸缺的巴拉圭與海地大使是否已派回駐地？吳釗燮表示，巴拉圭大使是因為任期到了，新使人事已經對方政府同意，近一、二天就會到達駐地，駐海地大使人選目前則正作業中。

而有美國期刊指出，巴拉圭參議院日前投票表決與台灣斷交轉向中國的提案，僅以9票之差被否決，引發台巴邦交危機。吳釗燮表示，反對黨本來就對我們不友善，但我們與政府關係還不錯，兩國邦交目前為止沒問題。