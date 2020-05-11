美國好挺台？吳釗燮：美國至今不願為我參與WHA提案

吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢表示，在近日我國與世界衛生組織（WHO）攻防中，世衛法務顧問曾提及聯合國2758案與WHA25.1號決議，有關處理台灣代表權的「一中原則」。羅指稱，國民黨留下一個攤子，2016年世衛大會發邀請函給我方，當時內容便指出，回顧聯合國2758號與世衛大會25.1號決議，根據一個中國原則，邀請參與世衛大會。而當時的馬政府接受這份的邀請函參與了世衛大會。

吳釗燮答詢時澄清，當時非常接近政權交替，是由民進黨政府處理參與，當時給世衛秘書處的回函，曾強調台灣是根據世衛憲章來參與，世衛所提這兩個決議案與我方參與無涉，不認同邀請函內容。

國民黨立委江啟臣質詢則指出，美國與其他國家近期大力支持我方作為觀察員參與世衛大會，不管是透過國務卿講話，與其他國家串聯，但既然美國這麼支持，美國為什麼不自己在WHA上為我提案？美國認為不適合由他們提案？

吳釗燮表示，我方必須與美國和其他支持我友邦討論出他們認為最合適的方式，若他們認為今年仍不合適處理，我方太強硬，會有反效果。立委追問，所以美國仍認為不適合而要由其他友邦提案？吳釗燮說，目前是這樣。他說，由美國提案自然更具力道，我方也未放棄希望由美國提案。但我方在與美國討論時，必須尊重其立場，將會繼續努力。

江啟臣表示，美國不知在顧慮什麼，我國防疫成效與口罩外交成效，都是展現我國希望參與WHA的聲量，但此時美國卻不站出來。再多雙邊衛生部長對話都比不上美國代表在正式會議中為我提案，我國參與線上實質會議才是亮點。事前雷聲大，結果令人失望，前功盡棄。

對於我國參與會名稱，外傳吳釗燮曾稱「中華台北」也接受，吳釗燮澄清，他的意思不是這樣，名稱問題很敏感，要確保台灣參與會議，不會是其他國家一部分，在此前提下，可採其他彈性方式與其他國家協商。