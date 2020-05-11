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獨／送件挨批逆時中 侯友宜寫信給基層：不是意氣之爭

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜。本報系資料照／記者江婉儀攝影
新北市長侯友宜。本報系資料照／記者江婉儀攝影

因應新冠肺炎疫情，中央宣布紓困引發亂象，行政院長蘇貞昌甚至親上火線道歉，並指出「快速收件、中央審核、地方免責」，未料新北將資料送往中央後，卻有衛福部員工在PTT說新北甩鍋到衛福部，另外台北市長柯文哲還說新北市長侯友宜是「逆時中」，面對接連的紛爭，侯友宜寫了封「咱同一條心照顧艱苦人」信，給所有公所第一線的公務員

侯友宜信中全文如下：

各位公所第一線的夥伴們，您辛苦了！

大家3個多月來忙著防疫工作，好不容易疫情慢慢趨緩，卻又因擴大 急難紓困一事，讓大家忙得焦頭爛額，友宜實在不忍心，感謝第一線夥伴 仍然堅守崗位，不眠不休，為民服務！

有關擴大急難紓困方案，新北市從頭到尾都是奉中央的指示辦理，行政院說「快速收件、中央審核、地方免責」，新北市就將經過初篩的案件 送衛福部，現在衛福部又改口說要由「地方審核」，那我們就來審核，從寬認定，希望趕在下周一可以陸續發放。

這一段日子以來，無論新北市、各縣市的第一線公務員，或是衛福部 的公務員，大家都非常的辛苦，面對數以萬計的紓困申請，每個人都在加 班，何況基層同仁還要面對急著申請的民眾，幾乎每個樣態都不同，必須 耐心地反覆說明，友宜也親自到幾個公所關懷，同仁告訴我，有人還忙到 凌晨三、四點，包括六、日甚至母親節都無法好好休息，友宜在此向您說聲：「辛苦了！謝謝您！」

我們將第一批9千多件申請案送衛福部，絕不是意氣之爭，除了奉中 央指示，也讓衛福部了解實際困難所在，因此他們也優化了系統作業，整 合了 108 年財稅資料，無形中也拯救了全國各縣市基層公務員。現在衛福 部再度要交還並授權給我們審核，為了民眾的權益，我們也樂於配合，本 是同根生，希望結果同達成。

為了加速審核、盡快發放，友宜懇請各區公所先將5月8日所收到的紓困案件，綜合主客觀條件判斷，已達到可發放者儘速核定發放，至於大家所擔心的責任問題，不用煩惱，「市長來扛！」

沒有任何社會保險是社會中最底層的艱苦人，為了讓他們早日拿到紓困金，友宜早已承諾，所有因防疫、紓困新增的加班費，市府一定核實發給，不受上限，全力支援，請大家放心。

苦民所苦，以同理心為民服務，簡化作業，圓滿快速做到位，給乾涸的民眾及時雨紓困，這是政府施政的目的與責任！再次感謝每一位基層同仁的辛勞。

面對紓困引發的爭議，新北市長侯友宜寫了封「咱同一條心照顧艱苦人」信，給所有公所第一線的公務員。記者王敏旭／翻攝
面對紓困引發的爭議，新北市長侯友宜寫了封「咱同一條心照顧艱苦人」信，給所有公所第一線的公務員。記者王敏旭／翻攝

衛福部 公務員

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