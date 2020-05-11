傳表決轉向中國？吳釗燮：台巴無外交危機

針對傳統友邦巴拉圭傳來一度對轉向中國進行表決，外交部長吳釗燮上午立法院表示，巴國是民主國家，有不同聲音是正常的事，但巴國至今支持我國，兩國間沒有所謂外交危機。

吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」，並備質詢。他會前受訪作上述表示。

對於參與世衛大會（WHA）吳釗燮表示，世界各國都對台灣防疫表達肯定，我國也樂意與其他國家分享防疫經驗。而我國利用各種管道讓我們的聲音能進入世界衛生大會中，目前為止已見成果，即國際社會支持我們的聲音愈來愈大，希望在參與世衛一事上有所進展。

他稍後備詢時坦承，我國至今未收獲WHA的邀請函，預判很困難。國際組織司則表示，已有友邦為我國提案，以不同方式支持我國參與。

至於邦交國關係，吳釗燮說，我們與巴拉圭之間並無外交危機，巴拉圭政府仍然支持我國，但巴國是民主國家，民主國家有不同聲音是正常的事情。

對於歐洲邦交據點梵諦岡邦交是否有危險？他表示，我們不認為有危險，而對每一個邦交國我們都小心翼翼來處理，每個邦交國對我們來說都重要。