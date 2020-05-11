【短評】罷韓和兩岸牽動選舉布局 江啟臣須拿出成績單

國民黨主席江啟臣上任兩個月，力拚改造國民黨形象，五月更是關鍵的一個月。江啟臣讓黨內幹部、甚至是黃復興黨部都年輕化，也積極數位化與網路世代連結，但最重要的罷韓一役和新兩岸論述必須拿出成績單，否則不但將重創江啟臣的黨內威信，更將影響2022及2024的選戰布局。

江啟臣在上任之初，大動作下高雄會見韓國瑜，定調防疫與市政優先，並對外表示一切尊重韓國瑜的做法，黨中央會從旁協助。但兩個月下來，國民黨行徑過於低調，反而引發黨內齟齬與黨外支持者的不滿，到底有沒有心救韓，大家看不出個所以然。

此舉讓黨內認為，就像2020總統大選，黨中央與韓陣營根本是「雙頭馬車」，只有尊重和幫忙，沒有所謂的共識與策略，無法真正使力。雖然江啟臣已指示秘書長李乾龍成立因應小組，但在最後一個月是否能發揮作用，只能「繼續看下去」。

而如何拿出台灣人民能接受、大陸願意交流的新兩岸論述，是國民黨在罷韓之外的最大危機。江啟臣當選主席未收到中共總書記習近平賀電，在大陸對於江啟臣不熟悉，以及與國民黨漸行漸遠之際，不只九二共識無法因應當前的台灣時局，國民黨在國內與對岸的優勢也所剩無幾。

對於九二共識，無論國民黨未來是否要淡化或想出新口號，都不可能完全揚棄。國民黨面臨對內與對陸的兩個賽局，要如何取得共識跟互信，更考驗著百年大黨的智慧。數位化只是門面，如何改變體質、活化內涵才是最重要的事。罷韓和兩岸，這兩大問題若不能解決，國民黨重返執政恐是遙遙無期的春秋大夢。