保留九二共識精神 國民黨兩岸論述520後提出新口號

國民黨敗選後檢討兩岸論述，據指出，被視為核心的「九二共識」不會被拿掉，也不會修改黨章，而是提出新論述與新口號，擬以白皮書或說帖方式發表。國民黨改革委員會兩岸小組近期將整裡有共識的意見並訴諸文字，參考蔡英文總統五二○就職演說及大陸兩會後對台立場，以中華民國為主體討論出新論述。

據了解，兩岸小組成員較有共識的分為三部分，包含不否認九二共識存在的事實和精神，澄清九二共識被汙名化的過程，以及想出新口號來闡述兩岸立場。其中新的口號有兩種可能做法，例如保留九二共識加上新共識，也就是「雙主標」，或是不提九二共識但保留其精神，將中華民國放進去。

兩岸小組召集人林郁方表示，目前新的口號仍在討論，還未定案，但方向都會以中華民國為主體。他說，國民黨未來要發展的兩岸共識，不一定要以九二共識為出發點，要就兩岸現狀找出當前問題再提出看法，必須符合台灣人民與國家的利益。

林郁方強調，九二共識是歷史事實，不能說現在不接受九二共識它就會自動消失，但也不是不抱著九二共識就會活不下去，一個黨有很多價值，九二共識只是其中之一。

兩岸小組成員、國安會前秘書長蘇起表示，五二○前國民黨不會有新論述，不必在蔡總統發表談話前搶先出手。他也強調，九二共識四個字不會動，但他不會帶頭主導新共識，只會從旁幫忙，現在已經是中生代當家，這是他們要挑起的重任。

雖然國民黨不會否認九二共識存在的事實，但據悉，未來九二共識將不再成為「選舉語言」，會以它的精神出發，以新的口號取代。

此外，黨內也憂心，國民黨與大陸的實質交流如果持續冷凍，民眾黨又持續利用雙城論壇向大陸遞橄欖枝，未來恐怕會取代國民黨的角色。兩岸小組成員涂力旋就提出黨公職交流準則及成立大陸事務服務中心，盼服務中心能成為國民黨的「海基會」，從事務性的實質交流去取得更多互信。