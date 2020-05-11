快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保留九二共識精神 國民黨兩岸論述520後提出新口號

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

國民黨敗選後檢討兩岸論述，據指出，被視為核心的「九二共識」不會被拿掉，也不會修改黨章，而是提出新論述與新口號，擬以白皮書或說帖方式發表。國民黨改革委員會兩岸小組近期將整裡有共識的意見並訴諸文字，參考蔡英文總統五二○就職演說及大陸兩會後對台立場，以中華民國為主體討論出新論述。

據了解，兩岸小組成員較有共識的分為三部分，包含不否認九二共識存在的事實和精神，澄清九二共識被汙名化的過程，以及想出新口號來闡述兩岸立場。其中新的口號有兩種可能做法，例如保留九二共識加上新共識，也就是「雙主標」，或是不提九二共識但保留其精神，將中華民國放進去。

兩岸小組召集人林郁方表示，目前新的口號仍在討論，還未定案，但方向都會以中華民國為主體。他說，國民黨未來要發展的兩岸共識，不一定要以九二共識為出發點，要就兩岸現狀找出當前問題再提出看法，必須符合台灣人民與國家的利益。

林郁方強調，九二共識是歷史事實，不能說現在不接受九二共識它就會自動消失，但也不是不抱著九二共識就會活不下去，一個黨有很多價值，九二共識只是其中之一。

兩岸小組成員、國安會前秘書長蘇起表示，五二○前國民黨不會有新論述，不必在蔡總統發表談話前搶先出手。他也強調，九二共識四個字不會動，但他不會帶頭主導新共識，只會從旁幫忙，現在已經是中生代當家，這是他們要挑起的重任。

雖然國民黨不會否認九二共識存在的事實，但據悉，未來九二共識將不再成為「選舉語言」，會以它的精神出發，以新的口號取代。

此外，黨內也憂心，國民黨與大陸的實質交流如果持續冷凍，民眾黨又持續利用雙城論壇向大陸遞橄欖枝，未來恐怕會取代國民黨的角色。兩岸小組成員涂力旋就提出黨公職交流準則及成立大陸事務服務中心，盼服務中心能成為國民黨的「海基會」，從事務性的實質交流去取得更多互信。

九二共識 國民黨 中華民國

延伸閱讀

罷韓藍色憂鬱 高市藍議員盼韓國瑜安撫民心

要藍別動 綠猛搧動...卓榮泰挨批「罷韓雙標」

藍委籲再提九二共識 江啟臣：若直接定調不民主

強調兩岸分治不分裂 洪秀柱：九二共識換掉準死無疑

相關新聞

朱立倫：蔡政府生技產業說多做少 疫苗得快加入「國際隊」

新冠肺炎全球防疫進入下一個階段，目前多國正競相加速開發疫苗，聚焦研發能力及經濟復甦，國民黨前主席朱立倫今在臉書發布「台灣...

立院朝野黨團協商共識 29日邀蘇貞昌施政報告

總統蔡英文宣布邀請行政院長蘇貞昌在520後繼續擔任閣揆，立法院長游錫堃今天主持立法院朝野黨團協商達成共識，各黨團同意5月...

【重磅快評】蘇貞昌的沈默就是超限利用陳時中

在昨天28朵康乃馨慶祝之後，今天中央疫情記者會依然公布「零確診」，但有一人染病死亡仍使會場有些沈悶；不過，最悶的恐怕還是...

影／批最強業配王頻出花招 謝龍介酸疫情指揮中心鬆了

台南市議員謝龍介11日受邀到高雄錄製行銷觀光節目，媒體問及，藍營在罷韓最後關頭是否會動員？謝龍介表示，「防疫為第一優先，...

與李乾龍會面 韓國瑜：未談具體事

罷免高雄市長韓國瑜投票6月6日舉行，綠營頻繁出招催票，藍營攻守與否引發基層焦慮。國民黨秘書長李乾龍等黨務人士今到高雄與韓...

外交部證實 駐巴拉圭大使韓志正今正式接任

駐巴拉圭大使周麟日前突然被召回，引發台巴邦交不穩的疑慮。外傳外交部內網今上午突然公告，新任駐巴拉圭大使韓志正已於11日到...

陳菊當監察院長合適嗎？ 綠委回「沒人比她更適合」

總統府祕書長陳菊出任監察院長呼聲高，陳菊昨天否認此事，國民黨高雄市議員今天開記者會質疑「派系大姐頭當監察院長，合適嗎？」...

綠委提兩岸條例刪國家統一 辜寬敏：台灣要新憲

民進黨立委蔡易餘等人提出兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼。台灣制憲基金會董事長辜寬敏今天說，現行憲法放入「...

婦聯會抗遭廢止 雷倩：政黨法違憲

「婦聯會70年來都是公益性質，不應該被逼迫一定要組政黨，更不應該被政府解散、清算。」婦聯會未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案，婦聯會11日號召社福團體數百人，創立70年來首度上街頭抗議。主委雷倩痛批政黨法違憲，強迫婦聯會組政黨，用行政權限制人民政治參與，無法無天。

日台交流協會發文 大力挺台參與WHA

日本台灣交流協會今天在臉書發文，表態持續大力支持台灣，以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。交流協會表示，台灣在防止新...

70歲婦聯會首上街頭抗議 逾90歲2常委同行陳情

婦聯會不滿民進黨政府強迫轉型政黨，不允許婦聯會成為社會福利公益團體，今天走上街頭表達她們的不滿。創立70年的婦聯會首次走上街頭，今天號召50個社福團體，近300人上街，吶喊還我婦聯會，修改違憲政黨法。

吳釗燮：美挺我參與WHA 但不願提案

美國支持台灣參與世界衛生大會，但是遲遲沒有具體作為，外交部長吳釗燮表示，美國至今不願為我參與提案，必須尊重其立場，若美方認為今年仍不合適處理，我方太強硬，會有反效果。

熱門新聞

無慢性病40多歲男染疫亡 張上淳歸納兩大致死原因

40多歲夫婦同染疫 妻出院一個月後與夫天人永隔

今日無新增病例！案197新冠確診四旬男 多重器官衰竭死亡

圖表看疫情／全球412萬人染新冠肺炎 俄成病例第3多國家

美國好挺台？吳釗燮：美國至今不願為我參與WHA提案

獨／送件挨批逆時中 侯友宜寫信給基層：不是意氣之爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。