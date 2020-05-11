創立70年 婦聯會今首度上街頭抗議

婦聯會未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案，婦聯會今號召各地社福團體，創立70年來首度上街頭抗議。婦聯會給予立法院的陳情書之聲明，除尋求司法救濟外，也要求立法院刪除政黨法中限令政治團體轉型為政黨的違憲條款，別讓中華民國自由民主之名受到玷汙。

婦聯會今天從美齡樓出發到立法院群賢樓前舉行「搶救婦聯會，民主向前行」記者會，向立委遞上陳情書；中午再轉往台北高等行政法院門口進行「司法護憲法，台灣向前行」活動，在律師團陪同下向法院行遞送停止執行聲請書，請求司法救濟。

婦聯會主張，政黨法第43條第二項及第三項不當限令政治團體轉型為政黨一事，違反憲法對於人民基本權利的保障，應修正刪除。婦聯會主委雷倩表示，政黨法立法倉促，其條文嚴重影響憲法對於人民結社權、言論自由、財產權的保障，亦違反法律禁止溯及既往原則、以及比例原則。

雷倩指出，根據人民團體法第44條規定，政治團體中參與公職選舉者另行定義為政黨；而政黨法之立法意旨「為建立政黨公平競爭環境，確保政黨之組織及運作符合民主原則，以健全政黨政治」，強令不參與選舉之政治團體轉型為政黨，無助於建立政黨公平競爭環境，且與政黨法之立法意旨無關。

雷倩表示， 婦聯會70年來一直是一個從事公益的團體，無意推薦候選人參加公職人員選舉，不應轉型為政黨。自政黨法通過，婦聯會屢向內政部申請轉型為政黨以外之組織或團體未果，去年為求存續，在兩年轉型時限將至前，經會員代表大會決議另向衛福部申請成立公益基金會，亦遭相關部會擱置不予通過，戕害婦聯會受憲法保障的結社自由甚鉅。

雷倩說，內政部上月27日函令廢止立案，婦聯會等四十餘政治團體存續生死僅在呼吸之間，除了自行依法爭取司法救濟，然仍切望立委正視政黨法嚴重違憲之事實，緊急修法刪除違憲之條款，勿使婦聯會及其他原依人團法成立之政治團體橫遭毀滅，讓我國自由民主受到玷汙。