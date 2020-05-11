黨職改選掀波 卓榮泰點名北市黨部 被嗆本末顛倒

民進黨將於五月廿四日進行黨職改選，台北市黨部主委選舉競爭激烈，登記參選的前立委薛凌及北市前議員王孝維不斷互控賄選及抹黑，黨中央上周已成立調查小組，黨主席卓榮泰並發出聲明，要求所有參選人務必遵守正當選舉方式，並要求北市黨部起帶頭作用，立下典範。但民進黨台北市黨部評召周志賢也發聲明，反嗆卓榮泰「本末顛倒」，要求卓接管台北市黨務改選。

卓榮泰昨出席公開活動時回應周志賢，「黨有黨的機制，不是哪個人說了算。」

卓榮泰也表示，黨已經組成調查小組，他要求十三日必須有一個清楚調查結果；不希望黨內的競爭影響到黨的形象，現在雙方當事人已相當冷靜節制，期待支持者也冷靜下來。

卓榮泰上周末發表四點聲明，強調五月廿四日黨內選舉必須維持民主風度、進行民主競爭，才是配合蔡英文總統第二個任期應有的作為。

他要求全體同志，中央及各地方黨部務必維持黨務公正、選務中立，尤其各黨部工作人員，絕不得介入任何競選活動，若有違背必徹底究責；所有參選人務必遵守正當選舉方式，不破壞選風、不攻訐對手，若經查實絕依評議程序嚴處，最重者將影響選舉資格。