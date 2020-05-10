陳菊回憶傅正「 經過特務身邊視而不見、昂首而過」

「傅正日記1950年代」新書今天發表，傅正是民進黨創黨元老，也是總統府秘書長陳菊就讀世新時代的老師，陳菊今天憶起過去曾經與傅正同時離開另一位黨外人士雷震家中，當時她看見傅正經過特務身邊時視而不見、昂首而過的凜然身形，「就像是他不懼威權當局威逼利誘堅持追求民主的風骨。」

陳菊今天在新書發表會表示，傅正是台灣歷史上第一位兩次組黨都參與的重要人物，明年是傅正逝世30周年，應讓下一代了解這段歷史的重要。陳菊與民進黨主席卓榮泰、中研院學者吳乃德及二二八事件紀念基金會董事長薛化元等，一同出席新書發表會，稍早也在臉書上寫下過去與傅正的回憶。

陳菊提到，傅正不只是她在世新求學時的老師，也是她在民主運動路上的老師，更是參與兩次組黨的民主運動史上第一人。她年少擔任郭雨新先生的助理時，經常要到雷震在木柵溝子口的宅邸傳遞口信，「當時雷老家門外總有特務全天候監控。有一次我剛好與傅正老師同時離開雷老家中，看見傅正老師經過特務身邊時視而不見、昂首而過的凜然身形，就像是他不懼威權當局威逼利誘堅持追求民主的風骨。那一幕深深影響了我，令我在往後追求民主的路途上，不再害怕威權當局的打壓迫害。」

陳菊說，傅正參與過兩次威權時代的組黨運動，是民主運動史上第一人。傅正早年參與雷震的「自由中國」雜誌及「中國民主黨」的組黨，但因為遭受威權政權的打壓而功敗垂成，甚至因而身陷囹圄。但傅正對自由民主的追求並未此退卻，數十年之後，傅正加入了民進黨創黨10人秘密小組，因為傅正的民主信念是包容多元主張，所以在民進黨創黨的過程中調和許多不同立場的黨外人士，扮演非常關鍵的角色。

陳菊說，薛化元及策畫小組的眾人悉心整理，讓傅正青年時代的日記得以重現在世人眼前，讓世人得以透過傅正的眼睛，看見當時的時局，看見傅正如何毅然決然離開威權的統治集團、追隨雷震先生走向追求民主的道路。傅正對台灣民主的貢獻，應該被後代所銘記，這是政府的責任也是義務。因為傅正等許多民主前輩，在那個黑暗驚懼的年代不畏困苦、犧牲奉獻，只為點燃自由民主的火光，照亮我們下一代人的路途，「我們才能夠在溫暖明亮的自由民主中生活。」

陳菊說，明年就是傅正逝世30周年，對於紀念傅正，政府一定要做得更多、更好，讓台灣社會記得這些曾為自由民主打拚奮鬥的先進前輩，「讓我們的下一代記得自由與民主不會自己從天上掉下來，而是要有無數的人們前仆後繼、付出龐大的代價方能爭取得到。」