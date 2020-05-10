影／千人重複領紓困金 林佳龍：全數追回一個都跑不掉

國民黨「數位科技長」簡勤佑上任後，以「佳龍的華航更名計時器」打響名號。不過，最近簡勤佑成立了「靠北蘇睏」臉書粉專，卻因一張「哏圖」而負評不斷，粉專也公開致歉刪圖。熟悉網路運作的「核能流言終結者」創辦人黃士修認為，此次事件，凸顯國民黨在網路領域「炮口對內」、「有將無兵」和「缺乏論述」三大危機。

2020-05-10 17:39