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影／千人重複領紓困金 林佳龍：全數追回一個都跑不掉
行政院日前宣布擴大紓困補助，但勞動部與交通部核對發現，有重複領取紓困金一事，交通部長林佳龍今(10)日出席台灣大車隊捐贈醫護搭車金活動時表示，勾稽後發現有1000人左右重複領取，但他認為這些人可能並非故意為之，因為政府紓困方案有分為1.0、2.0的版本，可能因為當時資訊不足，沒有辦法替自己做出最有利的選擇，才會導致這種情況發生，經過宣導和落實勾稽，目前已經沒有發生重複申請的狀況，至於被重複領取的補助款，也一定會全數追回。
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