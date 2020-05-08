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綠委提案修「兩岸條例」刪國家統一 藍：後果自己承擔

聯合報 / 記者蔡晉宇周志豪／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘提案修「兩岸條例」，刪除國家統一等字眼。 圖／本報系資料照
民進黨立委蔡易餘提案修「兩岸條例」，刪除國家統一等字眼。 圖／本報系資料照

民進黨立委蔡易餘等人日前提案修改「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，刪除「國家統一為最終目標」等精神文字，該案今天在立院院會中完成付委審查。蔡易餘表示，考量我國與中國大陸的關係已不再以國家統一做為唯一最終目標，因應政治現實及發展，應修正為「國家發展需要」。

國民黨政策會執行長林為洲質疑，蔡的提案形同推動法理台獨，若民進黨要通過，後果、責任自己承擔，國民黨不當煞車皮。

由於提案時間點接近五二〇蔡英文總統就職日，引發外界聯想兩者是否有關連。蔡易餘表示，憲法增修條文有明定「為因應國家統一前之需要」，但他認為如此字眼過於狹隘，未來國家走向包括統一、獨立，甚至維持現狀，都是一種選擇，且要交由全民決定。

蔡易餘說，自己也有提出憲法增修條文的修憲提案，將「為因應國家統一前之需要」改為「因應國家發展之需要」，因此連帶修改「兩岸人民關係條例」，提案與蔡總統五二〇就職沒有關係。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，這是黨內委員個人多元意見的表示，不代表黨團立場，黨團目前尚未對此議題進行討論。

林為洲表示，五二○將屆，蔡易餘的提案有藉挑動統獨議題，製造兩岸緊張，也向獨派輸誠，但在一進一退操作下，是否有把將展開第二任總統任期的蔡英文再往中間推的戰略用意，值得觀察。

林為洲表示，民進黨現在完全執政，在立院席次也坐穩絕對多數，所有施政成果要自己承擔，國民黨對蔡易餘提案態度開放，若民進黨團真排案審查，再來瞭解其中虛實，若民進黨要強推，民意也朝這個方向主張，國民黨也只能尊重。

民進黨 蔡易餘 國民黨

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