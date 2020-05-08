蘇續任行政院長 黃偉哲：造就滿意度最高的總統及內閣
蔡英文總統今天宣布蘇貞昌續任行政院長，為520內閣人事布局跨出第一步，台南市長黃偉哲表示，未來他仍會全力支持與配合，尤其蘇院長施政成績是全體民眾都看得到，造就施政滿意度最高的蔡英文總統及內閣，防疫也高評價。
黃偉哲表示，蘇貞昌著重效率，臨危授命，期間碰到非洲豬瘟、新冠肺炎，相信大家對他的防疫工作都很有信心。
黃偉哲說，這一年多來，蘇貞昌的整體施政政績大家也都看得到，獲得全民支持，造就施政滿意度最高的蔡總統和內閣，衛福部長陳時中領軍的防疫團隊也是高評價，可看到蘇院長的施政績效。
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