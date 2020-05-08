蘇揆確定續任 高市府：期待打破政黨歧見和傳統格局

以這次疫情紓困方案來看，因為對象就是社會經濟弱勢的族群，不管是現金或是低息信貸，都要特別注意行政流程上產生的露窮現象。我記得以前一位企業主曾告訴我，他若向銀行借錢，是非常容易的，所以，銀行看人看公司借貸，雖是一種風險控管，但有錢人的身家，背後精算也許真是借來居多，出入及住所顯富現象，讓社會上的窮人，心理不好過。窮人想向銀行借貸，其實，不僅利息高，條件也不符，但政府不是銀行，政府發動的紓困方案，應該讓申領人感受政府的誠意，而非在程序上及申領資訊落差下，衍生許多新的問題。可以想見許多人想領一萬元，要攤開自己的相關隱私文件及填寫表格上的無奈；可以預期申領十萬元低息信貸紓困的人，可能就是對這個資訊及條件資訊認知較關注的一群人，真正缺這一萬元，想要十萬元現金紓困的人，不見得都在現有申領名單之內。

2020-05-08 15:25