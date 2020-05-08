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蘇揆確定續任 高市府：期待打破政黨歧見和傳統格局
蔡英文總統今天上午宣布行政院長蘇貞昌續任閣揆，高雄市政府就此表示，期盼蘇揆打破政黨的歧見以及傳統的格局，也大力支持高雄的建設。
高雄市政府新聞局長鄭照新表達市政府對蘇揆續任的看法。他說，蘇揆以卓越的行政效能續任閣揆，高雄市對蘇揆有滿滿的期待，期待以此效能打破政黨的歧見以及傳統的格局，開創中央與地方合作的新典範，尤其是在地方需要爭取的建設方面多多關照高雄，包括亞洲新灣區的發展、愛情摩天輪的建置、愛情產業鏈的推動和多項重大地方建設的支持。
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