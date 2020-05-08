影／蘇內閣留任！江啟臣勸別只會開記者會 侯：繼續合作

因應即將到來的520內閣改組，總統蔡英文8日召開記者會宣布留任行政院長蘇貞昌，對於蘇貞昌續任內閣，國民黨主席江啟臣與新北市長侯友宜都表示認同，江啟臣對於蘇內閣的疫情控管給予肯定，但仍奉勸蘇貞昌應多到基層走走，才能了解為什麼紓困發了錢，民眾怨氣還是高漲。侯友宜則說蘇院長留任，作為新北市父母官，會繼續配合中央共同攜手合作。

6月6日罷韓日進入倒數最後階段，民進黨組成「0606高雄市民意觀察小組」，希望拉高罷免投票率。國民黨則成立「反罷韓因應小組」反制，傳出有意找回立法院前院長王金平協助反罷韓，對此江啟臣回應，王金平是黨內很重要的前輩，所以的確希望王金平出面協助，相信他會以大局為重。