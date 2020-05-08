巴拉圭左派黨團要求和我斷交遭駁回 外交部：密切注意

外國媒體「美洲季刊」報導，友邦巴拉圭參議院投票表決要求和中華民國斷交、承認中國大陸，最後表決結果反對人數多於贊成人數；外交部今天表示，對於巴拉圭左派黨團提出與友我巴國執政黨立場不同的聲明案，外交部及駐館均會繼續密切注意，我國尊重巴拉圭的民主程序，駐巴拉圭大使館也會持續積極與反對黨尋求溝通、化解相關疑慮。

美洲季刊一篇名為「台灣在南美洲的最後一搏」（Taiwan’s Last Stand in South America）報導，表示巴拉圭反對黨左派大陣線（Frente Guazú）參議院黨團7名參議員在3月30日連署聲明案，要求巴拉圭的行政部門立刻與中國大陸建交，以爭取中國大陸提供醫療防疫物資及巴國農產品直接外銷中國市場。

外交部表示，提案經參議院於4月17日臨時會進行表決，全數45名參議員中計有41人出席，25票駁回，16票贊成，因此巴國參議院依據表決結果正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。

外交部發言人歐江安說，新冠肺炎疫情蔓延全球，中國大陸在世界各國積極推動「防疫外交」大外宣，巴拉圭參議院45席中，左派大陣線黨團占7席，該黨團一向主張與中國大陸、委內瑞拉及古巴等左派政權強化交往，但和巴拉圭主流民意不符，在新冠肺炎疫情蔓延之際，巴拉圭左派大陣線發布上述聲明，凸顯受到中國政府推動「防疫大外宣」的影響，而對中國宣揚種種華而不實的援助過多期待。

歐江安說，疫情爆發以來，我國在先滿足國內防疫需求的前提下，已經先後捐贈巴拉圭政府口罩及熱像儀等物資，並舉辦視訊會議分享台灣防疫實務經驗。

歐江安說，我國將持續與巴國政府協調，研議其他協助巴國共同對抗肺炎疫情的可行作法，巴國政府及人民對我國及時提供國際人道援助，均透過不同管道表達他們的由衷謝忱。

歐江安說，我國與巴拉圭長年邦誼密切友好，巴國總統阿布鐸也多次在各種不同場合公開力挺台巴深化外交關係，我駐巴拉圭大使館與巴國各界人士，包括行政部門官員與國會議員，均有良好互動及深入瞭解，目前台巴兩國各項民生的合作計畫都順利推動，我國將繼續在各領域深化與巴拉圭的邦誼及合作關係。