蘇貞昌續任行政院長 潘孟安：支持台灣繼續昌！

總統蔡英文今天宣布任命蘇貞昌續任行政院長，屏東縣長潘孟安說，他相信這是符合絕大多數台灣人民期待決定，這是屏東喜事，更是台灣福氣，台灣加油。

屏東縣長潘孟安稍早在臉書PO文，潘孟安提到，老縣長蘇貞昌更深知屏東人長期的失落與哀愁，全力支持「高鐵南延屏東」，就是要實踐屏東的交通平權，進一步打造環島快速鐵道網。

潘孟安說，蘇貞昌院長帶領內閣，從上任第一天的護豬保台，讓非洲豬瘟無法越雷池一步，台灣養豬繼續賺錢，臺灣人民繼續有安全便宜的豬肉吃。這次新冠肺炎，台灣被預測會是第二嚴重的國家，但台灣卻成了全球最強大的國家，不但疫情最輕，「Taiwan can help」，公衛醫療的傑出表現，讓世界看見台灣，台灣人民在全世界抬頭挺胸。

潘孟安相信，520之後的蘇貞昌院長內閣，會讓台灣人民更加感受「有政府、請放心！」，會創造更多台灣高峰與奇蹟，他也相信，屏東人期待的高捷延伸、屏南快道，都會因為蘇院長的了解需求而快速實現。

潘孟安說，今天聽到蘇院長續任，這是屏東的喜事，更是台灣福氣，獻上最深的祝福，台灣加油！