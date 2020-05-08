新冠肺炎成最後一役？ 陳時中：我520後去留取決蘇揆

再過12天，就是520就職大典。蔡英文總統已宣布行政院長蘇貞昌續任行政院長，各界關心衛福部長陳時中是否在新冠肺炎就是最後一役，對此，陳時中說，去留都是行政院長的職權。

因應新冠肺炎疫情，陳時中民調突破九成，其中有七成一希望陳時中持續擔任衛福部長，對於520之後，陳時中是否留任，陳時中今天表示，他的去留或在什麼位置，都是行政院長的職權。

另，520之前，我國爆發「紓困之亂」，外界提及會蘇貞昌續任，主要是與陳時中防疫有功救了蘇貞昌。

對此，陳時中表示，蘇院長就任一年多以來，我們看到很清楚的領導風格讓政府效率變快來，紓困我們可以改個名詞，是「紓困之苦」，要領的人很苦，要準備填很多單子，承辦的人也很苦，與機構文化不同。

陳時中也為同仁抱屈，大家也可以看到次長被人一直罵，他也很苦，他也想把事情做好，發錢給人家的好事情，反而變成很多狀況出來，改成紓困之苦，大家比較能同理。