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中職／首場開放進場 陳時中：「會傷腰」不開球
中職今天開打，也成了全球第一個在新冠肺炎疫情下開打的職棒賽事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，據傳今天是開球秘密客，不過，陳時中於疫情記者會中表示「我會去看球，不會開球」。
陳時中表示，今天會去看球但是不會去開球，不是說我腰有傷所以不開球，而是因為他已經坐了四個月沒運動，如果我去開球，我相信我的腰沒辦法承受，會受傷。
陳時中雖不開球 仍有機會上主播台受訪
【中央社／台北8日電】
中華職棒今天起開放每場比賽上限1000名觀眾入場，有觀眾的職棒再度領先全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會到新莊棒球場看球，但不開球，「開球我（的）腰就會傷到」。
中職今天比賽在新北新莊棒球場、台中洲際棒球場兩地開打，今天起開放每場比賽最多1000名觀眾入場，中職打完33場比賽，終於等到首批觀眾入場，再度成為世界焦點，截至昨天為止，新莊棒球場今晚賽事媒體採訪申請就有112人、其中有14家外媒。
富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰統一獅隊，指揮官陳時中預計會到場視察防疫狀況，先前傳出陳時中可能會開球的消息，陳時中也在疫情記者會上說，晚上會去看球，但不開球，「開球我（的）腰就會傷到」，在這坐4個月沒運動，突然要開球，腰一定無法承受。
陳時中雖然不會開球，但有機會上主播台受訪，分享這段時間的防疫點滴，至於用中文還是英文受訪，也還不確定。
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