影／蘇續任閣揆林佳龍有望留任？林佳龍微笑避而不答
蔡英文總統8日召開記者會，宣布蘇貞昌續任行政院長，部會首長誰留任備受矚目，外傳交通部長林佳龍會繼續留任部長大位，也有傳出會再度入府更上層樓。對此林佳龍8日出席活動時表示，未來人事安排要尊重總統及行政院長，總統由憲法職權決定，不會做任何個人評論。
近期連日零確診加上端午連假將至，多數民眾期盼中央能對交通運輸等防疫政策解禁，林佳龍說目前雙鐵已經規畫梅花形訂位、限制站票等措施逐步恢復，也說若大家保持適當距離，不要去人擠人，看起來復甦的時間點不遠了。至於戴口罩、量體溫等措施何時取消？林佳龍說仍要由指揮中心來決定。
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