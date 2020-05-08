里長建議「前進總統府」 侯友宜秒回：做好市政最重要

新北市長侯友宜今天上午與新店區69位里長進行視訊座談會，新北市民政局統計，目前已舉辦101場次的面對面座談，在今天的里長座談會上，有里長表達對侯友宜的感謝，更支持侯友宜「前進總統府領導他們」，侯友宜則笑笑馬上回：「把市政做好最重要」。

侯友宜不論在基層座談會或在防疫工作上超前部屬，都獲得好評，里長們皆肯定侯友宜用行動力回應市民期待與需求，國校里里長郭儒鈞表示，市府近日在碧潭風景區實施人潮分流管制，讓附近民眾很安心，但話鋒一轉，郭儒鈞希望侯友宜保重身體，未來還有長遠的路要走，「前進總統府來領導我們」，也讓市府會議室充滿笑聲。

侯友宜表示，他重視把市政工作做好，讓市民問題解決才是他開心的事情，也要拜託市民如果有遇到問題要跟他說，身體健康狀況也不用擔心。