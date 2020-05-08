快訊

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？衛福部行程保密到家

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

體溫熱像儀恐讓「內在美」全曝光 民眾憂心隱私遭侵犯

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
部分捷運和百貨公司的熱像儀疑似會讓經過的民眾內著被「看光」，令民眾擔憂。圖為捷運忠孝復興站熱像儀。記者曾學仁／攝影
部分捷運和百貨公司的熱像儀疑似會讓經過的民眾內著被「看光」，令民眾擔憂。圖為捷運忠孝復興站熱像儀。記者曾學仁／攝影

防疫期間，很多地方都會在出入口處用熱像儀測量出入者的體溫，但測體溫的熱像儀，可能會讓人的內衣褲全被看光光；民眾謝先生說，他日前在台北捷運某一站等朋友時，赫然發現旁邊測體溫的熱像儀，螢幕上居然疑似顯示出走經監測區的女性路人內衣形狀，之後幾名經過的女性也有類似狀況，甚至還有人疑似「露點」了，讓他看了很害羞也很驚訝，怎麼彷彿被透視，大家的隱私全攤在陽光下，也讓他現在經過熱像儀時都會怕怕的。

而百貨公司也有類似情況，民眾楊小姐說，她上周經過台北東區知名百貨公司入口的熱像儀，赫然發現螢幕上的自己穿什麼內衣褲「全都露」，整個人彷彿只有穿內衣褲般清清楚楚地在螢幕上呈現，讓她感到隱私遭到侵犯，非常不舒服，她說防疫固然重要，「但個人的隱私也不該這樣被犧牲」。

楊小姐說，她當天穿著黑色棉質連身洋裝，經過百貨公司的熱像儀時看了一眼，發現自己幾乎是赤裸裸地呈現在螢幕上，內在美一覽無遺，連內褲的車痕都清楚顯示，她再走一次到螢幕前，確定的確是自己，旁邊人來人往，經過的人都能看到她的影像，讓她不敢置信，「一間大公司，居然任由民眾的隱私這樣曝曬在公眾之間」。

楊小姐說，她當下立刻和管理員反映，對方說上層知道，但其他細節那位管理員講得支支吾吾，於是她再向客服反映；楊小姐說，她認為機器在使用前一定會測試，測試了就會知道，「怎麼可以知道了還繼續用，我不懂這是什麼樣的心態」。

楊小姐說，她隔天再到原地看，機器已經被換掉，但還是隱約看得到內著，只是沒有那麼明顯，她再向客服反映，對方說會再改，但她前天穿著跟「被透視」那天一樣的衣服去百貨公司另一個入口看，發現能看到內衣的形狀，只是沒有那麼清楚，「這樣防疫下沒有個人隱私實在糟糕」。

延伸閱讀

疫情重創找出路 花蓮名產店用在地柚子研發防疫洗手乳

八大行業若做好防疫措施可望解封 侯友宜：不贊同

麥寮公所贈6校紅外線熱像儀 學校量體溫可省半小時以上

亞馬遜買熱像儀防疫 竟向美列黑名單中企採購

相關新聞

蘇續任閣揆 蔡英文：有這樣一位護國院長 是台灣福氣

蔡英文總統上午宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長。她表示，過去一年以來，蘇貞昌院長擔任閣揆，成績是有目共睹。蘇貞昌對...

里長建議「前進總統府」　侯友宜秒回：做好市政最重要

新北市長侯友宜今天上午與新店區69位里長進行視訊座談會，新北市民政局統計，目前已舉辦101場次的面對面座談，在今天的里長...

體溫熱像儀恐讓「內在美」全曝光 民眾憂心隱私遭侵犯

防疫期間，很多地方都會在出入口處用熱像儀測量出入者的體溫，但測體溫的熱像儀，可能會讓人的內衣褲全被看光光；民眾謝先生說，...

蘇揆續任 時力：盼落實勞權、居住正義承諾

蔡英文總統今天宣布，行政院長蘇貞昌續任閣揆。對此，時代力量黨團總召邱顯智表示，肯定蘇貞昌領導防疫表現，也希望他帶領政府繼...

選區壓力大 綠委：應更寬鬆發現金

行政院針對無保者的擴大紓困，引發「萬元紓困之亂」，連民進黨立委開始也批評政策不夠簡政便民。綠委林岱樺就表示，如新北市長侯...

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？ 衛福部行程保密到家

中職今天開打，也成了全球第一個在新冠肺炎疫情下開打的職棒賽事，據傳鋼鐵大臣、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚將現身新...

澳洲公布解封三步驟 希望7月達成第三階段

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）宣布澳洲解除新冠肺炎防疫...

挺韓辦餐會宴客遭起訴賄選 國民黨：台商自發性行為

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷與中華婦女聯合會理事長何建華等共7人，去年總統大選期間在大陸舉辦餐會宴請台商、台生幫國民...

挨批為父護航 蘇巧慧：部會缺失蘇貞昌要扛

擴大紓困引發「萬元之亂」，民進黨立委蘇巧慧昨在立法院批評衛福部，被外界解讀為在替父親行政院長蘇貞昌開脫。蘇巧慧今天表示，...

盧秀燕賀蘇貞昌盼深化合作 議員：人事定別再搶功添亂

蔡英文總統今天宣布：行政院長由蘇貞昌續任。台中市長盧秀燕在議會備詢表示，第一時間恭喜與祝福蘇貞昌院長，未來台中市政府與中...

蘇貞昌續任閣揆　侯友宜：不論誰當、都會跟中央一起拚

蔡總統今天早上宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長，蔡英文也表示，有這樣一位護國院長，是台灣的福氣。新北市長侯友宜表示...

續任閣揆 蘇貞昌「一本初衷，全力以赴」

蔡英文總統在今天宣布蘇貞昌續任行政院長，蘇貞昌表示，蔡總統在第二任任期就要開始四年後，特別再一次交代擔任行政院長的這個重...

熱門新聞

圖表看疫情／川普貼身助理確診！ 日本批准瑞德西韋成抗疫用藥

左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

「韓國瑜犯了什麼錯？」趙少康曝罷韓團體全為3個字

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」 遭駁回確定

新增1境外移入…女赴卡達工作染疫 台灣總計440例

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。