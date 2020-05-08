體溫熱像儀恐讓「內在美」全曝光 民眾憂心隱私遭侵犯

防疫期間，很多地方都會在出入口處用熱像儀測量出入者的體溫，但測體溫的熱像儀，可能會讓人的內衣褲全被看光光；民眾謝先生說，他日前在台北捷運某一站等朋友時，赫然發現旁邊測體溫的熱像儀，螢幕上居然疑似顯示出走經監測區的女性路人內衣形狀，之後幾名經過的女性也有類似狀況，甚至還有人疑似「露點」了，讓他看了很害羞也很驚訝，怎麼彷彿被透視，大家的隱私全攤在陽光下，也讓他現在經過熱像儀時都會怕怕的。

而百貨公司也有類似情況，民眾楊小姐說，她上周經過台北東區知名百貨公司入口的熱像儀，赫然發現螢幕上的自己穿什麼內衣褲「全都露」，整個人彷彿只有穿內衣褲般清清楚楚地在螢幕上呈現，讓她感到隱私遭到侵犯，非常不舒服，她說防疫固然重要，「但個人的隱私也不該這樣被犧牲」。

楊小姐說，她當天穿著黑色棉質連身洋裝，經過百貨公司的熱像儀時看了一眼，發現自己幾乎是赤裸裸地呈現在螢幕上，內在美一覽無遺，連內褲的車痕都清楚顯示，她再走一次到螢幕前，確定的確是自己，旁邊人來人往，經過的人都能看到她的影像，讓她不敢置信，「一間大公司，居然任由民眾的隱私這樣曝曬在公眾之間」。

楊小姐說，她當下立刻和管理員反映，對方說上層知道，但其他細節那位管理員講得支支吾吾，於是她再向客服反映；楊小姐說，她認為機器在使用前一定會測試，測試了就會知道，「怎麼可以知道了還繼續用，我不懂這是什麼樣的心態」。

楊小姐說，她隔天再到原地看，機器已經被換掉，但還是隱約看得到內著，只是沒有那麼明顯，她再向客服反映，對方說會再改，但她前天穿著跟「被透視」那天一樣的衣服去百貨公司另一個入口看，發現能看到內衣的形狀，只是沒有那麼清楚，「這樣防疫下沒有個人隱私實在糟糕」。