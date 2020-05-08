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選區壓力大 綠委：應更寬鬆發現金

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾湧往區公所申請急難紓困金，連樓梯也排了長長人龍。圖／本報系資料照
民眾湧往區公所申請急難紓困金，連樓梯也排了長長人龍。圖／本報系資料照

行政院針對無保者的擴大紓困，引發「萬元紓困之亂」，連民進黨立委開始也批評政策不夠簡政便民。綠委林岱樺就表示，如新北市長侯友宜提的切結都發，便民大方向上是對的，行政院也要做地方基層公務員的靠山，讓基層敢放寬認定。綠營人士指出，越來越多綠委主張，政策應朝更寬鬆的發現金方向修正，無非是選區壓力確實不小，反映出的是多數民眾還是想領現金的心聲。

紓困政策研議初期，行政院擬採用酷碰券、抵用券等方式進行，發現金範圍僅侷限在極少部分民眾。民進黨團書記長鍾佳濱當時也表示，發現金是簡單的方式，要發誰都會發；但「救急」與「紓困」是兩個不同概念，紓困是針對受疫情衝擊的民眾，因此是否要人人有獎，有待商榷。

但擴大發現金引發「萬元之亂」後，綠委也紛紛開始主張更寬鬆來發現金。民進黨立委高嘉瑜表示，現在紓困標準不一，賣玉蘭花的只能領1萬元，但文化部的方案，不需要證件，從寬認定就能領3到6萬元，農漁民紓困也不需要看家戶所得 高說，如此只會導致更多民怨沸騰，建議能建立一致的標準，將排富的線拉出來後，都能有一筆紓困現金。

綠委林俊憲也舉例，只要有營業駕照的，就直接發現金紓困，最多能領到三個月。林岱樺說，既然都要擴大紓困了，現在的社會氛圍下，應該把本來就弱勢的族群一併納進來；至於申請資格問題，由於許多財力資料是政府就能勾稽出來的，應在篩選出這些人後，現金直接入帳，快速又便民，對勾稽不出資料的弱勢族群前來申請現金紓困，審核也要更放寬，讓民眾確實感受到紓困。

行政院 民進黨

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