快訊

調虎離山！經紀人證實羅志祥上午已返台 不開道歉記者會

八大行業宣布解禁！各縣市評估安全可開放營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？ 衛福部行程保密到家

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
陳時中。圖／指揮中心提供
陳時中。圖／指揮中心提供

中職今天開打，也成了全球第一個在新冠肺炎疫情下開打的職棒賽事，據傳鋼鐵大臣、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚將現身新莊棒球場，不僅是要視察防疫狀況，也將成為「開球嘉賓」；對此，衛福部表示中職有提出邀請，至於陳時中是否出席，仍不確定，行程保密到家。

衛福部表示，部長的行程滿檔，今天晚上是否視察新莊棒球場，仍不確定，是否要前往應該僅有部長自己知道，不過對於中職開球，各界充滿期待，今天下午2時指揮中心記者會時，陳時中可能會透露些內容。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

蘇貞昌續任閣揆 藍委：疫情與陳時中救了他

【重磅快評】道歉國家隊有眉角 公主救駕亂入？

陳時中投書美媒 籲國際支持台灣參與WHO

蘇貞昌談疫情與振興：已拜託陳時中慢慢放寬

相關新聞

蘇續任閣揆 蔡英文：有這樣一位護國院長 是台灣福氣

蔡英文總統上午宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長。她表示，過去一年以來，蘇貞昌院長擔任閣揆，成績是有目共睹。蘇貞昌對...

中職今晚開打 陳時中：我會去看球不開球「會傷腰」

中職今天開打，也成了全球第一個在新冠肺炎疫情下開打的職棒賽事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，據傳今天是開球秘密客，不...

影／蘇續任閣揆林佳龍有望留任？林佳龍微笑避而不答

蔡英文總統8日召開記者會，宣布蘇貞昌續任行政院長，部會首長誰留任備受矚目，外傳交通部長林佳龍會繼續留任部長大位，也有傳出...

設反罷韓小組共度危機 江啟臣：黨中央全力協助

6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票，國民黨主席江啟臣日前指示黨秘書長李乾龍成立因應小組，反制罷韓。江啟臣今天表示，黨中央一定...

里長建議「前進總統府」 侯友宜秒回：做好市政最重要

新北市長侯友宜今天上午與新店區69位里長進行視訊座談會，新北市民政局統計，目前已舉辦101場次的面對面座談，在今天的里長...

體溫熱像儀恐讓「內在美」全曝光 民眾憂心隱私遭侵犯

防疫期間，很多地方都會在出入口處用熱像儀測量出入者的體溫，但測體溫的熱像儀，可能會讓人的內衣褲全被看光光；民眾謝先生說，...

蘇揆續任 時力：盼落實勞權、居住正義承諾

蔡英文總統今天宣布，行政院長蘇貞昌續任閣揆。對此，時代力量黨團總召邱顯智表示，肯定蘇貞昌領導防疫表現，也希望他帶領政府繼...

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？ 衛福部行程保密到家

中職今天開打，也成了全球第一個在新冠肺炎疫情下開打的職棒賽事，據傳鋼鐵大臣、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚將現身新...

澳洲公布解封三步驟 希望7月達成第三階段

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）宣布澳洲解除新冠肺炎防疫...

挺韓辦餐會宴客遭起訴賄選 國民黨：台商自發性行為

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷與中華婦女聯合會理事長何建華等共7人，去年總統大選期間在大陸舉辦餐會宴請台商、台生幫國民...

挨批為父護航 蘇巧慧：部會缺失蘇貞昌要扛

擴大紓困引發「萬元之亂」，民進黨立委蘇巧慧昨在立法院批評衛福部，被外界解讀為在替父親行政院長蘇貞昌開脫。蘇巧慧今天表示，...

盧秀燕賀蘇貞昌盼深化合作 議員：人事定別再搶功添亂

蔡英文總統今天宣布：行政院長由蘇貞昌續任。台中市長盧秀燕在議會備詢表示，第一時間恭喜與祝福蘇貞昌院長，未來台中市政府與中...

熱門新聞

「韓國瑜犯了什麼錯？」趙少康曝罷韓團體全為3個字

圖表看疫情／川普貼身助理確診！ 日本批准瑞德西韋成抗疫用藥

左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」 遭駁回確定

體溫熱像儀恐讓「內在美」全曝光 民眾憂心隱私遭侵犯

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。