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鋼鐵大臣陳時中今晚開球？ 衛福部行程保密到家
中職今天開打，也成了全球第一個在新冠肺炎疫情下開打的職棒賽事，據傳鋼鐵大臣、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚將現身新莊棒球場，不僅是要視察防疫狀況，也將成為「開球嘉賓」；對此，衛福部表示中職有提出邀請，至於陳時中是否出席，仍不確定，行程保密到家。
衛福部表示，部長的行程滿檔，今天晚上是否視察新莊棒球場，仍不確定，是否要前往應該僅有部長自己知道，不過對於中職開球，各界充滿期待，今天下午2時指揮中心記者會時，陳時中可能會透露些內容。
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