蘇揆續任 時力：盼落實勞權、居住正義承諾

蔡英文總統今天宣布，行政院長蘇貞昌續任閣揆。對此，時代力量黨團總召邱顯智表示，肯定蘇貞昌領導防疫表現，也希望他帶領政府繼續往前進；不過在勞權、居住正義、司改等議題上，盼未來能更落實。民進黨立委則提醒，防疫之後隨之而來的是更複雜的紓困、振興，要記取近來「萬元之亂」的教訓，持續滾動式修正政策，來回應民意。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，蘇貞昌在政府最需要重新獲得人民認同的時候接下閣揆，一路上從防堵非洲豬瘟到現在的防疫工作都有不錯表現，也獲民意肯定，肯定其將續任行政院長。

鍾佳濱提醒，近期萬元現金補助惹出些民怨，是行政團隊未來要持續留意的地方，因為紓困、振興的複雜程度更甚防疫，務必要記取教訓，隨時滾動式調整政策，來即時回應民眾的需求。

民進黨立委許智傑也表示，蘇內閣未來最重要的，是紓困跟振興的方案可以大步向前，經濟的超前部署要提早規劃，讓台灣經濟可以降低疫情對經濟的衝擊，跑得比其他國家更好。民進黨立委蘇巧慧則說，監督政府是立委的職責，自己會繼續監督蘇內閣。