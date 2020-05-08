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蘇貞昌為全台紓困金之亂致歉 侯友宜這樣回

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長蘇貞昌在周一宣布擴大紓困範圍，但全台各地接連上演「萬元紓困之亂」，蘇貞昌昨日為此親自致歉，新北市長侯友宜表示，蘇貞昌也是好意，在過程中難免有些疏漏，地方看到問題，就要主動站出來止漏。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌在周一宣布擴大紓困範圍，但全台各地接連上演「萬元紓困之亂」，蘇貞昌昨日為此親自致歉，新北市長侯友宜表示，蘇貞昌也是好意，在過程中難免有些疏漏，地方看到問題，就要主動站出來止漏。記者江婉儀／攝影

行政院長蘇貞昌在周一宣布擴大紓困範圍，但全台各地接連上演「萬元紓困之亂」，蘇貞昌昨日為此親自致歉，新北市長侯友宜表示，蘇貞昌也是好意，疼惜「艱苦人」，希望可以快速將急難紓困金給所有民眾，在過程中難免有些疏漏，地方看到問題，就要主動站出來止漏，希望中央跟地方並肩作戰，趕快有效發送急難紓困金給市民們。

侯友宜表示，經過中央調整後速度快很多，新北市送件亮應該是全國最大，前兩天總共累積7402案，相信今天也是滿滿申請人潮，不但要做好防疫措施，收件速度也要更快，馬上轉送中央審核，快速發放給民眾。

侯友宜昨天也前往三重區公所視察申請紓困金人潮，侯友宜表示，最簡單的方式，如果中央電腦系統能跟地方直接勾稽，直接拿到市民手中或是匯到存摺是最快，發送過程沒有百分百正確，能快速有效給民眾拿到是最好方法，既然中央都有算出來數據，「不要跟艱苦人計較」，越快給越好。

台南市昨天有50人通過審核紓困補助資格，台南市長黃偉哲當場發送給10人，證實紓困金是真的，也說市府可用市款先行墊付。侯友宜表示，他一定跟中央並肩作戰，中央不足之處他來補位，昨天中央修訂政策，希望地方快速收件、由中央審核，新北一定會遵照中央指示，今天預估會有2、3千件，將按照中央程序才不會亂。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困 蘇貞昌 侯友宜

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