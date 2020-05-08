澳洲公布解封三步驟 希望7月達成第三階段

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）宣布澳洲解除新冠肺炎防疫管制三階段路線圖。莫里森表示，希望可以在7月完成這三個階段，不過，階段的轉換時程仍然需要看各省及領地狀況決定。

莫里森表示，第一階段將會擴大允許親友相聚，聚會人數放寬至戶外10人、家中5人；開放社區學童上學、到社區遊樂場玩；開放高爾夫球場、游泳池、公園體能訓練營；零售商及小型咖啡店、餐廳重新營業；開放在地休閒旅遊；戶外葬禮賓客人數開放至30人、婚禮開放至10人。

第二階段擴大規模，聚會人數增至20人，包括戲院和畫廊等場所也將開放；允許更多零售業者在新冠肺炎安全計畫下重新營業；社區運動、美容院也將重新開放；允許部分跨省旅遊。

第三階段將開放聚會人數至100人。到那個時候，許多民眾都會返回工作崗位。所有跨省旅遊重啟；俱樂部和夜店在特定條件下重新營業，博弈場所也可能開放重新營業。