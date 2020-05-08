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挺韓辦餐會宴客遭起訴賄選 國民黨：台商自發性行為
大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷與中華婦女聯合會理事長何建華等共7人，去年總統大選期間在大陸舉辦餐會宴請台商、台生幫國民黨總統候選人韓國瑜拉票，今天遭台北地檢署起訴。國民黨上午回應，活動為大陸台商的自發性行為。
國民黨表示，一向反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選行為；但目前此案只是檢察官起訴，事實真相仍待法院調查。
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